Roewe toont zijn eerste MPV

Het Chinese Roewe begon ooit met het verkopen van modellen die volledig of ten dele gebruikmaakten van techniek van het in Europa ten grave gedragen Rover. Vandaag laat het merk de eerste beelden van zijn eerste MPV zien: de iMax8.

Roewe heeft in China een uitgebreid modellenaanbod dat tal van SUV's, cross-overs en sedans bestaat. Een MPV heeft het merk nog niet op zijn menukaart staan, maar daar komt verandering in. Roewe laat namelijk de eerste afbeeldingen zien van de iMax8.

De iMax8 is een ogenschijnlijk kloeke MPV waar het bedrijf maar bar weinig informatie over vrijgeeft. We zien een MPV met een werkelijk immens rooster op zijn front, een grille die nagenoeg de complete voorzijde van de auto beslaat. Slechts aan weerszijden ervan nemen we twee bumperachtige delen waar. De iMax8 heeft twee schuifdeuren en een ten opzichte van de voorkant vrij ingetogen ontworpen bilartij. De achterlichten worden middels een chroomstrip met elkaar verbonden.

Het is zeer goed mogelijk dat de iMax8 zijn techniek deelt met een ander product van moederbedrijf SAIC Motors. SAIC heeft naast Roewe ook nog Maxus. Maxus richt zich behalve op bedrijfswagens ook op SUV's en MPV's en heeft met de G20 een MPV in zijn gamma die best eens als donor voor de iMax8 gespeeld zou kunnen hebben. De G20 is 4,83 meter lang, zo'n tien centimeter langer dan de iM8 Concept die aan de iMax8 voorafging. Later geeft Roewe meer informatie vrij. Op de komst van de iMax8 naar Nederland hoef je overigens niet te rekenen.