Roewe R-Aura Concept: elektrisch en gelikt

Roewe is een in 2006 opgericht automerk dat opereert onder de vleugels van SAIC Motor. Het bedrijf verkocht aanvankelijk louter modellen die ten dele of geheel gebruikmaakten van techniek van het in Europa ter ziele gegane Rover. Inmiddels heeft het merk een reeks volledig eigen modellen en het heeft er alle schijn van dat de line-up in de toekomst wordt uitgebreid met een gelikt gelijnde volledig elektrische sedan.

Roewe toont namelijk enkele digitale tekeningen van de R-Aura Concept, een vooruitblik op een volledig elektrisch vlaggenschip. Hoewel Roewe technische specificaties nog even onder de pet houdt - medio mei geeft het alle details vrij - is het duidelijk dat het merk een Tesla Model S-achtige aan zijn leveringsgamma wil toevoegen.

We zien een studiemodel met opvallend geknepen verlichtingsunits die met elkaar verbonden worden door een dunne ledstrip. De R-Aura Concept heeft een opvallend ver in het dak doorlopende voorruit, verzonken handgrepen en een achterzijde waar we niet alleen heftig bumperwerk, maar ook uitbundige verlichting tegenkomen. In de B-stijl is een 'slimme camera' verwerkt die je op basis van gezichtsherkenning wel of geen toegang tot de auto verschaft. Meer digitale snuisterijen komen in de vorm van 5G-connectiviteit en een digitale assistent waarmee je kunt babbelen. Meer informatie volgt in mei.