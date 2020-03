Roewe Ei6 is nieuwe elektrische sedan

Een snelle terugblik. Het is 2016 als het Chinese Roewe de i6 presenteerde (foto's 4, 5 en 6), een designtechnisch op de Vision R Concept geïnspireerde sedan die het stokje overnam van de ten delen op de Rover 75 gebaseerde 550. Net als van die 550 kwam Roewe met een plug-in hybride van de i6, de Ei6 Plus (foto 7). Die plug-in heeft een 1,5-liter grote 1.5 die samenwerkt met een elektromotor dat het systeemvermogen op 350 pk en 480 Nm brengt. Die Ei6 Plus krijgt nu gezelschap van een volledig elektrisch broertje, een auto die simpelweg Ei6 heet.

De Ei6 is net als de i6 waar hij op is gebaseerd een kloeke sedan met een lengte van 4,72 meter met een wielbasis van 2,72 meter. Daarmee is de auto net iets korter is dan modellen als de Volkswagen Passat, Ford Mondeo en Mazda 6. Vanbuiten is de elektrische Roewe te herkennen aan zijn van de i6 afwijkende voor- en achterzijde. Interessanter is natuurlijk wat er zich onder de koets van de Ei6 afspeelt.

Om met het slechte nieuws te beginnen: Roewe houdt de exacte capaciteit van het lithium-ion accupakket nog even onder de pet. Wel zegt het bedrijf dat de Ei6 volgens de NEDC-cyclus 605 kilometer moet kunnen afleggen op een lading. Ook is bekend dat de elektromotor, die de voorwielen aandrijft, 184 pk en 258 Nm levert. De Ei6 zou zijn publieksdebuut in april tijdens de Beijing Auto Show beleven, maar met het tot nader order uitstellen van die autobeurs, zal de auto - inclusief alle officiële informatie - op een later moment gepresenteerd worden.