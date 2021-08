Roewe brengt 'walvis-SUV' op de markt

Als een autofabrikant een model vernoemt naar een dier, betreft het in de meeste gevallen een stoer, snel of anderszins tot de verbeelding sprekend dier. Van Puma tot Cougar en van Mustang tot Viper en Wildcat. Het Chinese Roewe heeft een andere visie en brengt een auto op de markt die vrij vertaald Whale of Walvis heet.

Roewe, een merk van de Chinese kolos SAIC Motors waar ook MG onderdeel van is, liet in april dit jaar de Jing zien, een concept-car waarmee het merk liet zien welk designpad het de komende jaren zou gaan bewandelen. Wat blijkt nu? Die Jing blijkt inderdaad meer dan slechts een concept-car dat een nieuwe designtaal introduceert, de auto gaat namelijk zelf ook in productie. In de database van het Chinese Ministerie van Industrie en Transport heeft AutoWeek foto's van de productieversie opgedoken. Die auto lijkt net als z'n conceptuele voorbode Jing aan heten, een woord dat iets als Walvis betekent. Dat roept niet direct connotaties op die je als autofabrikant bij een model zou willen hebben, er blijkt in ieder geval weinig dynamiek uit.

Los van z'n gekke naam, lijkt Roewe's SUV helemaal geen verkeerde auto te zijn. Hoewel je het uiterlijk als controversieel kan bestempelen, is het design van de nieuwe SUV in ieder geval behoorlijk eigen. Daarbij is het een Coupé-SUV, een segment dat ook in China aan populariteit lijkt te winnen. De auto is 4,7 meter lang, 1,9 meter breed en 1,69 meter hoog. Tussen de voor- en achteras bevindt zich een afstand van 2,77 meter. De auto krijgt 17- tot 19-inch grote lichtmetalen wielen en heeft een 231 pk sterke 2.0 turbomotor onder de kap.

Roewe heeft het uiterlijk van de Jing behoorlijk intact gelaten. De productieversie wijkt namelijk slechts op detailniveau af de auto die in april dit jaar zijn showdebuut maakte. Ook de Jing die op de markt komt heeft een eigenwijze grille, verzonken handgrepen en zowel voor- als achter een druk ledfeestje. Het zwarte dak is op de op deze foto's zichtbare auto niet van de partij, maar dat betekent natuurlijk niet dat de SUV niet met een in contrasterende kleur uitgevoerd dak geleverd kan worden.