Amazon laat meer zien van eigen Rivian-bus

Bedrijven met een immense vloot voertuigen zijn er genoeg, maar de vloot van Amazon is binnenkort wel heel bijzonder. Het bedrijf laat z’n Amerikaanse bestelbussen namelijk vanaf de basis nieuw ontwerpen door Rivian. De Amazon-bus is nu beter te zien.

Als er budget is om een eigen, elektrische bestelbus vanaf de bodem te laten ontwerpen, weet je dat het goed gaat. Al in 2019 werd aangekondigd dat Amazon bij Rivian zeker 100.000 busjes bestelt voor de bezorging van z’n eigen goederen in de VS. Rivian is een start-up die zich onder de eigen naam tot nu toe vooral bezighoudt met de ontwikkeling van een elektrische pick-up, maar voor Amazon werd een ander pad bewandeld.

Het resultaat wordt door de e-commerce-gigant simpelweg omschreven als ‘Amazon custom electric delivery vehicle’. Een typenaam is er dus (nog) niet, maar het wordt wel duidelijk dat de auto door Rivian exclusief is ontwikkeld voor Amazon. De naam ‘Rivian’ is namelijk nergens te bekennen op het voertuig. In plaats daarvan zijn overal Amazon-logo’s te vinden, tot op de hoofdsteun van de bestuurdersstoel aan toe.

Schuifdeur

De bus leunt gemoedelijk over z’n relatief kleine wielen en heeft een gigantische voorruit. De gladde, moderne neus is tegelijkertijd futuristisch en retro, op een manier die ook bij de in soortgelijke stijl getekende Honda E te vinden is. Qua formaat en indeling lijkt de Amazon-bus een beetje op de ‘Package cars’ die UPS ook in Europa wel heeft toegepast. Dat betekent dat de bus een opvallend hoog dak heeft en grote schuifdeuren. Die bieden de gebruiker een groot voordeel, want dankzij die schuifdeur is het mogelijk om met de deur open rond te rijden. Dat scheelt weer een handeling per bezorging, wat op een lange dag rondrijden toch een heleboel tijd oplevert.

Camera-arsenaal

De achterzijde wordt gekenmerkt door een grote lichtsliert die langs de afgeronde bovenzijde van de bus loopt. Het geheel doet denken aan de achterlichtpartij van de Honda Stream en biedt ruimte voor een grote roldeur, die een riante toegang verschaft tot het laadruim. Dat ruim wordt dankzij planken langs de wand optimaal benut en is uiteraard ook vanaf de bestuurderscabine toegankelijk. De bestuurder kijkt uit op een Amazon-stuur en een dashboard met twee grote schermen. Op die schermen wordt onder meer het beeld van een heel arsenaal aan parkeercamera’s weergegeven, wat het maneuvreren aanzienlijk moet vergemakkelijken. Om het leven van de Amazon-bezorger nog makkelijker te maken, is Amazons eigen digitale Alexa-assistent ook aan boord.

Actieradius

Hoe de aandrijflijn van deze bijzondere bus eruitziet, is helaas nog niet bekend. We hoeven ons er vermoedelijk ook geen zorgen over te maken, want Rivian smijt graag met indrukwekkende cijfers. Zo krijgen de geplande pick-ups en SUV’s van het merk minimaal een 105 kWh-accupakket, waarmee een actieradius van enige honderden kilometers ook met een grote bestelbus mogelijk moet zijn.

Europa

De samenwerking tussen Amazon en Rivian stopt hier niet, want er zitten nog twee unieke elektrische voertuigen in het vat. Amazon zet volop in op elektrisch vervoer en wil ook in Europa meer en meer met elektrische voertuigen gaan rijden. Of dat ook om interessante 'custom' exemplaren zal gaan, is nog de vraag. Hier lijkt Amazon meer te zien in een partnerschap met Mercedes, waar onlangs al een reeks elektrische Sprinters werd besteld. Voor de Rivian-bussen is een heel pad uitgestippeld. In 2022 moeten er al 10.000 rondrijden, tien jaar later zijn dat er 100.000.