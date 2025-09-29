Sinds maandagochtend 03.00 uur kampen het Verkeerscentrum Nederland en de Verkeerscentrale Midden-Nederland in Utrecht met een stroomstoring. Automobilisten moeten rekening houden met een "drukke avondspits in de Randstad", meldt Rijkswaterstaat. Rijstroken afsluiten of spitsstroken openen is niet mogelijk, omdat de digitale borden boven de snelwegen A1, A2, A12, A27 en A28 door een stroomstoring niet werken. Weggebruikers rondom Utrecht worden "met klem aangeraden om extra alert te zijn". "Het advies is om de aandacht op de weg te houden en de snelheid aan de omstandigheden aan te passen", aldus Rijkswaterstaat.

Digitale verkeersborden kunnen door de stroomstoring niet worden gereset, meldt een woordvoerder van Rijkswaterstaat. Sommige borden geven daarom een maximumsnelheid van 120 kilometer per uur aan, terwijl tussen 06.00 uur en 19.00 uur de reguliere maximumsnelheid van 100 kilometer per uur geldt.

De woordvoerder benadrukt dat automobilisten de reguliere snelheid moeten aanhouden, ook al staat er een ander getal op de digitale verkeersborden. Of overtreders ook in dit geval een boete kunnen verwachten, kan zij niet zeggen. Vanochtend konden er ook al geen spitsstroken geopend worden. Ook de scheepvaart wordt door de storing geraakt. Op "verschillende plekken" kunnen internet en telefoons niet worden gebruikt.