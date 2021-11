De laatste maand van dit jaar is niet meer nodig voor de twijfelachtige eer van dit record. Nu al zijn er ten opzichte van 2020 negen aanrijdingen meer met de pijlwagens. In 2020 telde Rijkswaterstaat 22 botsingen met voertuigen die een rijstrook afzetten in verband met wegwerkzaamheden of ongelukken, in 2019 kwam de teller uit op 21 incidenten. Een woordvoerder van Rijkswaterstaat stelt echter dat het einde nog niet in zicht is. "De drukke en donkere maanden november en december moeten nog komen, dus we vrezen voor wat er nog komt."

Volgens Rijkswaterstaat is het hogere aantal aanrijdingen te wijten aan de coronatijd. Door de relatieve rust op de weg haalde Rijkswaterstaat werkzaamheden naar voren, waardoor er ook meer signaleringswagens op de wegen aanwezig waren. Dat maakt dat de kans op een aanrijding groter is. Onoplettendheid en afleiding zijn daarbij de grootste boosdoeners, want volgens Rijkswaterstaat is een pijlwagen niet makkelijk over het hoofd te zien. "Die rijd je niet zomaar aan, ze zijn enorm verlicht en zowel 's nachts als overdag goed zichtbaar", vervolgt de woordvoerder. Volgens hem hebben de aanrijdingen niet tot dodelijke incidenten of zwaar letsel geleid, maar dat neemt niet weg dat de impact bij het personeel groot is. "Ze zeggen vaak dat er een engeltje op hun schouder heeft gezeten."