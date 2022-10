Rezvani Vengeance is praktische tank

Heb je in je leven een aantal verkeerde afslagen genomen, maar wil je er toch nog graag met je hele gezin op uit? Kijk dan niet verder. Rezvani heeft dé auto voor je. De Vengeance (Engels voor 'wraak') is een beestachtig grote en sterke SUV die tegen bijna alles uit een gemiddeld wapenarsenaal opgewassen is. Rezvani noemt de Vengeance 'het tegengif voor saaie SUV's' en wat ons betreft is daar geen woord aan gelogen. Er is weinig saai aan deze creatie.

Wie het interieur bekijkt ziet waarschijnlijk direct welke auto als basis diende voor de Vengeance: de Cadillac Escalade. Dat is van zichzelf al geen bijster saaie jongen, maar Rezvani tilde 'm wel naar een heel ander niveau. Met zijn bizarre militaire uiterlijk straalt de Vengeance al direct uit dat hij wel tegen een stootje kan. De kleine ruiten zijn (als optie) bestand tegen een kogelregen, net als de rest van de koets. Ook moet de Vengeance met het optiepakket 'Bullet Proof Military Package' aan de onderkant beschermd zijn tegen explosies, staat hij op banden die na doorboord te zijn met kogels langzaam leeglopen en kun je een heus rookscherm opwerpen vanuit de auto. Verblindende stroboscooplichten, een elektromagnetisch veld om apparaten buiten de auto uit te schakelen en kogelwerende vesten en helmen zijn dan ook van de partij.

Omdat de Rezvani Vengeance ooit zijn leven begon als een Cadillac Escalade, is het in het interieur allemaal een stuk minder 'ruw' dan aan de buitenkant. Je neemt plaats in een weelderige cockpit met alle moderne gemakken erin. Bovendien kun je er met z'n zevenen in zitten, optioneel zelfs met acht man als je in het midden ook een bank in plaats van twee losse stoelen hebt. Ook de krachtbron van de Escalade zit er nog in. De grootste natuurlijk, dus de 6,2-liter V8. Die is in de Vengeance dankzij een nieuwe supercharger goed voor een vermogen van 690 Amerikaanse pk's, een stuk meer dan de standaard 426 pk van de Escalade. Dat kan geen kwaad, want reken maar dat de Vengeance grofweg hetzelfde weegt als een dwergplaneet. Geïnteresseerd? Reis dan af naar de VS met minstens 249.000 dollar (€256.000) op zak.