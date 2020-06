Rezvani Motors komt met heftige Hercules 6x6

Rezvani Motors is onder meer bekend van de Beast, een in meerdere smaken verkrijgbare supercar die met de Tank een ronduit bizar broertje heeft. De Tank is namelijk een bijzonder hoekige offroader die niet alleen in zwaar bepantserde vorm leverbaar is, maar waarvan Rezvani ook doodleuk een versie levert met de 1.000 pk en 1.200 Nm sterke 6.2 V8 met Supercharger, afkomstig van de Dodge Demon. Je zou denken dat het portfolio van het Amerikaanse bedrijf daarmee kleurrijk genoeg is, maar daarover denkt Rezvani zelf toch echt anders. Het bedrijf breidt zijn gamma namelijk uit met de Hercules 6x6. Inderdaad, een auto met zes wielen.

Het ligt in de lijn der verwachting dat deze Hercules 6x6 net als de Tank gebaseerd is op de actuele Jeep Wrangler. Reken er ook zeker op dat de Hercules 6x6 leverbaar wordt met de volslagen kolderieke 1.000 pk sterke V8 van FCA Automobiles. Later dit jaar wordt de auto officieel gepresenteerd. Leuk detail: een poging om meer details zichtbaar te maken op de teaserafbeelding levert de tekst: 'Nice try ;-)' op. Oftewel: leuk geprobeerd ...