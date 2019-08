Rezvani presenteert nieuwe Tank én Tank X

Rezvani Motors kennen we voornamelijk van de Beast, maar het Amerikaanse bedrijf heeft sinds 2017 ook de Tank op de menukaart staan. Die extreme offroader bleek een leven van slechts twee jaar beschoren te zijn. Vandaag schuift Rezvani Motors namelijk een volledig nieuwe Tank naar voren.

De kans dat je dagelijks een Rezvani Tank tegenkomt, achten we vrij klein. Het is dan ook goed mogelijk dat je het uitgaande model niet direct op je netvlies hebt staan. Hoewel deze nieuwe Tank zowel in concept als in vormgeving zeer sterk lijkt op zijn voorganger, is volgens Rezvani geen enkel onderdeel overgeheveld naar een nieuwe generatie.

De Rezvani Tank deelt zijn basis met de nog zeer frisse Jeep Wrangler. Hoewel de Tank net als die Wrangler beschikbaar komt met een geblazen 2,0-liter grote viercilinder, komen er net als van de eerste Tank natuurlijk weer bizarre versies van op de markt. Zo zet Rezvani een knotsgekke Tank X-uitvoering op de lijst, een versie met de 6,2-liter grote V8 met supercharger die Dodge in auto's als de Demon hangt. Dat blok wordt in de Tank X nog eens opgepompt tot zo'n 1.000 pk en net geen 1.200 Nm koppel. Het prijskaartje voor die bizarre versie ligt in de Verenigde Staten op $ 350.000. Is die V8 je te gortig? Geen zorgen, Rezvani zet ook een atmosferische 3.6 V6, een 3,0-liter grote diesel én een 500 pk sterke 6.4 V8 op de prijslijst.

Optioneel levert Rezvani zaken als kogelwerend B6-glas, een uit kevlar opgetrokken gastank en diverse uit datzelfde materiaal opgetrokken stukken plaatwerk.