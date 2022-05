Rezvani komt met nieuw beest

Het nog geen tien jaar geleden in de Amerikaanse staat Californië uit de grond gestampte Rezvani Motors timmert voor een kleine fabrikant van niche-modellen behoorlijk aan de weg. In 2015 presenteerde het bedrijf met de Beast zijn eerste auto, een dankzij veelvuldig gebruik van koolstofvezel slechts 750 kilo wegende tweezitter met een 500 pk sterke 2.4 viercilinder. Die op de Ariel Atom gebaseerde Beast kwam in datzelfde jaar ook als Speedster beschikbaar, maar daar zou het zeker niet bij blijven. Later werd de Beast-stal namelijk uitgebreid met de 710 pk sterke Beast X, de luxueuzer uitgevoerde Beast Alpha en de knotsgekke Beast Alpha X Blackbird. Inmiddels is de Beast op leeftijd aan het raken en dus is het binnenkort tijd voor een volledig nieuwe generatie.

Rezvani laat alvast de eerste teaserplaten van de nieuwe Beast zien. Het gevaarte krijgt direct dubbel zoveel vermogen als de oer-Beast. Rezvani spreekt namelijk van een biturbo aandrijflijn die meer dan 1.000 pk levert. De nieuwe Beast krijgt net als zijn voorganger een volledig uit koolstofvezel opgetrokken exterieur en ook de portieren laten zich weer op bijzondere wijze openen. Bij de reguliere Beast komen die eerst naar buiten om vervolgens parallel aan de auto naar voren te schuiven.

Meer gekkigheid van Rezvani kennen we in de vorm van de op de Jeep Wrangler gebasseerde Tank, die al even aan zijn tweede generatie toe is, en de op de Jeep Gladiator gebaseerde Hercules 6x6. Dat laatste gevaarte is een zeswielige pick-up met tot 1.300 pk sterke achtcilinders. De nieuwe Beast wordt in de zomer gepresenteerd.