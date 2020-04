Retro-plezier: Dit is de Caterham Super Seven 1600

Over een lange adem gesproken: de op de Lotus Seven gebaseerde Caterham Seven is inmiddels alweer 47 jaar in productie en nog altijd weten de Britten niet van ophouden. De nieuwste aanwinst is deze Super Seven 1600. Een versie die zowel voor de 'standaard' Seven S3 als de iets grotere SV beschikbaar wordt. De Super Seven 1600 onderscheidt zich vooral qua uiterlijk, want hoewel de Seven van zichzelf natuurlijk al klassiek oogt, zorgen diverse details voor een nog klassieker tintje. Rustige kleuren, geen racestrepen, chromen panelen op de wielkasten achter, kenmerkende naar achter uitlopende vleugels boven de voorwielen en retro-wielen benadrukken de extra hang naar het verleden bij de Super Seven 1600.

Op technisch vlak is de nieuwe variant niet heel anders dan andere Sevens die niet zo zeer op het ruige scheurwerk gericht zijn. De Super Seven 1600 heeft, zoals de naam '1600' al enigszins verklapt, een door Caterham breed gebruikte atmosferische 1.6 Ford-motor onder de kap. Die is goed voor een vermogen van 137 pk en is gekoppeld aan een handgeschakelde vijfbak. In de slechts 565 kilo 'zware' Caterham is die aandrijflijn goed voor een sprint van 0-100 km/h die in vijf seconden achter de rug kan zijn. Laat je dus niet foppen door het vriendelijke uiterlijk, dit gaat als de brandweer. Daarvoor moet je wel even een goede klap geld neerleggen; Caterham vraagt in het VK minimaal € 38.247 voor de Super Seven 1600.