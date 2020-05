Reportage: handel in gebruikte waterstofauto's

Jos van Stratum is de eerste Nederlander die handelt in gebruikte waterstofauto's. Op die manier hoopt hij de doorbraak van deze techniek te bewerkstelligen. Is de timing van deze pionier perfect of draagt hij slechts water(stof) naar de zee?

Van Stratum raakte in 2005 in de ban van waterstof toen hij een artikel las over de werking van een brandstofcel. In een brandstofcel wordt de chemische energie van waterstof en zuurstof omgezet in elektriciteit waarmee elektromotoren worden aangedreven. "Ik wist meteen: dát is de toekomst", zegt Van Stratum. Hij sloot zich twaalf jaar geleden aan bij de vereniging die inmiddels is uitgegroeid tot de NWBA, de Nederlandse Waterstof en Brandstofcel Associatie. In 2014 nam hij een waterstoftankstation in Arnhem over.

Aanschaf

Een waterstofauto had hij op dat moment nog niet, hoewel Toyota in december van dat jaar de Mirai waterstofauto had geïntroduceerd. De aanschaf had de nodige voeten in de aarde. Pas toen toenmalig staatssecretaris van Economische zaken Sharon Dijksma er een ging rijden, kwam er een typegoedkeuring. "Ik was er als de kippen bij, maar ik moest Toyota overtuigen dat ik een geschikte koper was. Mijn lidmaatschap van NWBA en het feit dat ik een tankstation had waren daarvoor genoeg", aldus Van Stratum.

i8?

Hoe de Mirai voor de Eindhovenaar een verdienmodel werd, had te maken met een kleine dwaling. Door het tekort aan waterstofauto's besloot Van Stratum zijn tankstation in Arnhem te verkopen. Heel even dacht Van Stratum dat hij ook zijn Mirai kwijt wilde en hij besloot te gaan informeren naar de inruilmogelijkheden op een BMW i8. "De verkoper wist niet goed wat hij met de Mirai aanmoest. Hij vond nergens een richtprijs. Toen hij online ook in Duitsland en Japan ging zoeken, zag ik dat daar best wat Mirais te koop stonden."

In plaats van zijn Mirai te verkopen, kócht Van Stratum een Mirai. En nog één. En nog één. Net zo lang tot hij een collectie van 33 gebruikte modellen uit Duitsland en Japan in zijn showroom in Eindhoven had staan. En nu is hij vastbesloten de Nederlandse occasionkoper de Mirai in het hart te laten sluiten.

Negen verkocht

Hij heeft inmiddels negen Mirais kunnen verkopen. Zes daarvan gingen naar een Haags taxibedrijf, dat handig inspringt op de vraag naar emissieloos taxivervoer. Eén Mirai ging naar een technische school die de Toyota gaat gebruiken als studieobject voor leerlingen, één bedrijf kocht een Mirai voor promotiedoeleinden.

En de particuliere klant, omarmt die de Mirai? "Ik heb er tot nu toe één verkocht aan een supertevreden particulier", bekent Van Stratum, die ervan overtuigd is dat de vraag met de verbeteringen aan de infrastructuur snel zal stijgen. "Ik vind het een fantastische auto. Je betaalt geen wegenbelasting, nul bpm, de verzekering is even duur als die voor een middenklasser op benzine, en een volle tank waterstof kost ook niet veel meer dan een tank benzine. Ik zie het wel gebeuren dat er over vijf jaar 100.000 waterstofvoertuigen rondrijden."

