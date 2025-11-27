Deelauto's van Renault leveren in Utrecht nu al stroom terug aan het net, maar je kunt straks ook als particulier je EV inzetten voor V2G. Dat wordt mogelijk met laadstations van We Drive Solar.

Exact een jaar geleden werd bekendgemaakt dat Renaults in Utrecht stroom gaan terugleveren aan het net. Het gaat daarbij om deelauto's van MyWheels. Renault werkte samen met We Drive Solar om de V2G (Vehicle to Grid)-technologie in die auto's hiervoor te kunnen benutten. Toen werd ook al aangekondigd dat V2G uiteindelijk ook voor particulieren mogelijk moet worden. Nu, opnieuw op 27 november, is dat concreet geworden.

In de komende weken wordt de door Renault en We Drive Solar ontwikkelde V2G-service uitgerold en kunnen Renaults van particulieren met een Solar Life-laadstation van We Drive Solar bidirectioneel gaan laden. Zo wordt je auto automatisch zoveel mogelijk opgeladen als het net ontlast moet worden en de stroom goedkoop is, maar geeft hij juist weer stroom af aan het net als daar vraag naar is. Dit moet het laden goedkoper maken én bijdragen aan vermindering van netcongestie. Je hoeft niet bang te zijn dat je auto dan niet op tijd is opgeladen, want terugleveren gebeurt alleen als daar ruimte voor is in de laadplanning van de auto.

De komende tijd kunnen early adopters het al gaan uitproberen, in de eerste helft van het nieuwe jaar moet de service breed beschikbaar worden. Je hebt dan dus wel de genoemde laadpaal én een Renault met V2G-boordlader nodig.