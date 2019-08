‘Renault wil belang Nissan verkleinen’

The Wall Street Journal meldt dat Renualt zijn belang met alliantiegenoot Nissan wil verkleinen. Dat zou Renault in een interne mail hebben rondgestuurd. Nissan stond tijdens de vorige fusieonderhandelingen van het Franse merk met de Italianen namelijk niet te springen om een fusie, omdat het bang was voor zijn eigen positie in de alliantie. Doordat de Franse overheid, die 15,01 procent van Renaults aandelen in handen heeft, Nissan probeerde over te halen, liepen de onderhandelingen tussen Renault en FCA vertraging op. Klaarblijkelijk te veel vertraging voor FCA, want niet veel later trok het bedrijf zijn fusievoorstel in.

Renault heeft nu nog een veel groter aandeel van Nissan in handen dan andersom het geval is. De Franse autobouwer is namelijk goed voor 43,4 procent van de aandelen, tegen 15 procent van Nissan in Renault. Door minder afhankelijk van Nissans aandelen te zijn, kan Renault zijn voorgaande fusieplannen weer boven tafel halen. Tegen de Amerikaanse krant zou door anonieme bronnen zijn gezegd dat het tot zeker september duurt voordat er officieel nieuws volgt.

Het oorspronkelijke fusievoorstel volgde op gesprekken tussen de twee bedrijven waarbij werd gekeken naar verschillende samenwerkingen op het gebied van het ontwikkelen en verkopen van nieuwe technologieën.