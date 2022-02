Renault werkt aan nieuw type elektromotor

De nieuwe elektromotor gaat EESM heten, wat een afkorting is voor 'electrically excited synchronous motor'. De betrokken partijen werken vooral samen bij de ontwikkeling van de rotor en de stator, twee cruciale onderdelen van de elektromotoren. Daarvoor zeggen de partijen het gebruik van zeldzame aardmetalen, zoals neodymium voor de magneten, in de ban te willen doen. Renault is verantwoordelijk voor de algehele architectuur van de motor, Valeo Siemens eAutomotive zal de stator ontwikkelen. Daarbij zet men in op een hogere dichtheid aan koper in de stator, wat er volgens Valeo voor zorgt dat de motor meer kracht kan genereren met minder elektrische energie. Dat moet leiden tot een vermogen van 200 kW (272 pk).

Welke materialen Renault en Valeo allemaal precies gaan gebruiken ter vervanging van de zeldzame aardmaterialen, wordt niet duidelijk. In ieder geval hebben de fabrikanten nog vijf jaar om dat te bepalen, want in 2027 moet de motor voor het eerst toegepast worden in de productie van Renault. De elektromotor zal in elkaar worden geschroefd in de Renault fabriek in Cleón. Daarmee is de nieuwe generatie elektromotor wel te laat voor de elektrische Renault 5, die in 2024 op de markt komt.