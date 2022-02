Renault weer winstgevend na twee jaren van verlies

Renault kan tevreden terugkijken op 2021. Hoewel het voor de auto-industrie over het algemeen geen fijn jaar was, noteerde de Franse autofabrikant voor het eerst sinds twee jaar weer zwarte cijfers. Dat is voornamelijk te danken aan de hervormingen die topman Luca de Meo doorvoerde.

Met het 'Renaulution'-plan van Luca de Meo had Renault een paar belangrijke doelstellingen: het volume moest niet langer leidend zijn, in plaats daarvan kwam de focus te liggen op het verhogen van de winstmarge en het verlagen van de variabele en vaste kosten. Dat lijkt te werken, want Renault kon over het afgelopen jaar een winst van €888 miljoen in de boeken noteren. De winstmarge lag op 3,6 procent, waarmee Renault voorloopt op zijn eigen targets. Het concern had zichzelf namelijk als doel gesteld om in 2023 een winstmarge van 3 procent te behalen.

Ook behaalde Renault met €46,2 miljard 6,3 procent meer omzet dan in 2020. Voor dit jaar voorziet Renault dat het chiptekort vooral in het eerste halfjaar nog impact heeft op de productie. Renault verwacht dat het dit jaar 300.000 minder auto's kan produceren dan het eigenlijk had gewild. Ook verwacht de autofabrikant dat de materiaalkosten hoger komen te liggen. Desondanks mikt Renault voor 2022 op een winstmarge van 4 procent of hoger. Daaraan moet onder meer de introductie van de Austral gaan bijdragen.

Met de investeringen is het nog niet klaar, want Renault-Nissan-Mitsubishi steekt de komende jaren €23 miljard in elektrisch rijden. De kosten kunnen echter wel gedrukt worden omdat de autofabrikanten de platformen gaan delen. In 2030 wil Renault in Europa helemaal elektrisch zijn. Tot 2025 brengt Groupe Renault maar liefst negen nieuwe EV's op de markt.