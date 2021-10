Renault Twingo E-Tech Electric als Urban Night

De Renault Twingo is met zijn vriendelijke vormgeving en smalle, hoge koetsje niet bepaald de eerste auto waar je een 'Urban Night' geheten uitvoering van verwacht. Toch hijst Renault deze achterwielaangedreven stadsauto met de motor achterin in een speciaal Urban Night-kostuum dat, anders dan je zou vermoeden, niet alleen in het zwart te krijgen is.

Het is alweer bijna drie jaar geleden dat Renault de huidige Twingo een facelift gaf. Begin vorig jaar breidde Renault het Twingo-gamma nog uit met de volledig elektrische en voortaan E-Tech Electric geheten versie, maar inmiddels is het stil in Twingoland. Renault brengt nu de elektrische stadsrakker opnieuw onder de aandacht door het gemoedelijk de wereld in turende model als Urban Night op het podium te tillen.

De Twingo Urban Night is een speciale uitvoering die is gebaseerd op uitrustingsniveau Intens. Renault levert de Urban Night-versie in de kleuren Blanc Cristal, Blanc Quartz, Gris Lunaire en Noir Etoilé en parkeert de auto op 16-inch wielen die in glanzend zwart zijn uitgevoerd. De onderste grille van Twingo Urban Night is versierd met witte accenten en op de zijspiegelkappen, die ook in het zwart zijn uitgevoerd, is de naam van de uitvoering te lezen. Dat is niet het enige opvallende stickerwerk op de in beperkte oplage beschikbare Twingo. Op de C-stijl zien we de uitvoeringsnaam terug en wie bijbetaald kan 'Urban Night' ook op de achterportieren en op het dak laten terugkomen. Daarnaast is het interieur ook gelardeerd met Urban Night-plakkers. We komen ze tegen op de instaplijsten, op de rugleuningen van de stoelen en op het dashboard. De standaarduitrusting omvat verder het Easy Link-multimediasysteem dat met Apple CarPlay en Android Auto overweg kan. Daarnaast zijn ook een inductielader en een achteruitrijcamera van de partij.

De Renault Twingo Urban Night komt eind dit jaar al op de markt, prijzen volgen in aanloop daarnaartoe. Geniet overigens nog maar van de Twingo zolang het kan, het model lijkt namelijk geen directe opvolger te krijgen. Renault heeft overigens zijn best op de foto's gedaan. Het merk schotelt de kijker onder meer sfeervolle in Parijs geschoten zwartwitplaten van de Twingo Urban Night voor, compleet met hippe meneer.