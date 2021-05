Renault Scénic 25 jaar: de start van het succes

De Renault Scénic is in zijn 25-jarig bestaan uitgegroeid tot een uiterst belangrijk model, waarvan er hier in Nederland maar liefst ruim 160.000 op kenteken werden gezet. Het begon allemaal 30 jaar geleden al, voor het grote publiek althans, toen Renault de gelijknamige conceptauto liet zien die op de eerste Scénic vooruitblikte.

De opvallende creatie stond op de beursvloer in Frankfurt en wordt door Renault omschreven als een 'coconauto'. Het idee erachter was dat het interieur leidend was en de koets eromheen er vervolgens als een soort cocon overheen kwam. De design-afdeling van de Régie zette dus als eerste in op het ontwerpen van een zo aantrekkelijk mogelijk interieur voor alle inzittenden, het uiterlijk was in zekere zin ondergeschikt. Die aanpak werd leidend voor de Mégane Scénic, de productieversie die 25 jaar geleden het startschot gaf voor de inmiddels in zijn vierde generatie aanbelande Scénic. Concreet betekende het dat de Scénic op tal van fronten in dienst moest staan van al zijn inzittenden. Dat uitte zich in vijf individuele zitplaatsen, een zee aan opbergruimte in tal van vakjes en een hoge zitpositie met zoveel mogelijk uitzicht over de hele auto, maar vooral ook veel zicht naar buiten.

Dat de Scénic goed aansloeg, was een belangrijke reden voor Renault om 'm vanaf 1999 als losstaand model te voeren. Het Mégane-deel van de naam verdween en het werd toen simpelweg Scénic. De generatie erna, die in 2003 kwam, viel niet alleen op door een compleet nieuw uiterlijk, maar ook de komst van een extra uitvoering: de Grand Scénic. Daarmee kroop de Scénic zeker vanwege de mogelijkheid om er tot zeven personen in te vervoeren dichter naar de Espace, maar dan met compactere buitenmaten. Bij deze Scénic zette Renault naar eigen zeggen nog meer in op de beleving van ruimte in het interieur, onder meer door de komst van een optioneel panoramadak, evenals het centraler in het dashboard geplaatste instrumentarium. Zo kon iedereen in de auto meekijken naar bijvoorbeeld de gereden snelheid, navigatie en de temperatuur. Wel iets minder ideaal voor bestuurders die niet van bemoeienis houden.

De toekomst

Hoewel Renault een hoop aan de Scénic te danken heeft, houdt het ergens natuurlijk een keer op. Onlangs liet Renault-CEO Luca de Meo doorschemeren dat er een einde aan de MPV's van Renault komt. De MPV was jarenlang ideaal voor grotere gezinnen en verkocht daarom als een dolle, maar tegenwoordig ligt de voorkeur meer bij SUV's en cross-overs. Auto's waarbij het uiterlijk het interieur volgt, zoals bij de Scénic, ruimen het veld. De naam Scénic verdwijnt mogelijk niet, maar het aloude concept dus wel.

In de onderstaande video legt ontwerper Louis Morasse uit hoe de Scénic tot stand kwam en hoe hij het 'van binnen naar buiten ontwerpen' destijds heeft ervaren: