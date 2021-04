Renault ziet afscheid van MPV's naderen

Renault was één van de merken die in de jaren 90 en 00 grof geld verdienden met de verkoop van MPV's. De afgelopen tien jaar verschoof de aandacht echter van MPV's naar cross-overs en SUV's en daarom zijn er al tal van modellen van onze markt verdwenen. De Renaults Scénic en Espace is ook geen lang leven meer beschoren. Een jaar geleden werd al duidelijk dat die twee - in combinatie met de Talisman - bij de uitgang staan bij Renault. Nu windt CEO Luca de Meo er in het geval van de Scénic echt geen doekjes meer om: "Zoals altijd in het leven komt aan al het moois ooit een eind. Na een cyclus van twintig jaar gaan we verder met andere dingen", citeert Caradisiac.

De Meo is heel helder wat dat is: SUV's. "Dat is wat de markt wil. Dat segment (MPV's, red.) krimpt ieder jaar, terwijl dat van SUV's groeit." De Espace en ook de Scénic werden redelijk recent nog subtiel vernieuwd, maar het einde komt in zicht. Dat wil in het geval van de Scénic overigens volgens De Meo niet zeggen dat die naam geheel verdwijnt. Mogelijk past Renault hem al toe op de volledig elektrische cross-over die naast de Mégane in de markt komt. De productieversie van de Mégane eVision Concept van vorig jaar. De Scénic ontstond immers ook als de Mégane Scénic, waarvan de opvolger simpelweg Scénic heette.

Successen

Hier in Nederland waren MPV's van Renault jarenlang bepalend in het straatbeeld. Het begon natuurlijk allemaal met de Espace, die vooral begin deze eeuw niet aan te slepen was. In het topjaar, 2004, gingen er 4.477 op Nederlands kenteken. In totaal zijn er dik 41.000 Renaults Espace verkocht in ons land. De Scénic was nog succesvoller. Dat is met dik 160.000 stuks zelfs de best verkochte Renault in Nederland na de Clio, Mégane en Twingo. De Scénic beleefde in 2000 z'n topjaar, met maar liefst 15.780 verkochte exemplaren. Pas in het vorige decennium werd de verkoop van de Scénic flink gemarginaliseerd.