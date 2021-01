Renault Mobilize: nieuwe mobiliteitsdiensten

Mobilize is één van de vier nieuwe bedrijfstakken van Groupe Renault waarmee het concern zich richt op consumenten die gebruik willen maken van duurzame en gedeelde vormen van mobiliteit. Daarnaast is Mobilize de toko binnen Groupe Renault die zich gaat bezighouden met allerhande energie- en data-gerelateerde diensten. Groupe Renault is van mening dat auto's over het algemeen een te groot deel van hun bestaan niet rijdend doorbrengen. Dat moet anders. Daarnaast moet Mobilize bijdragen aan het verder terugdringen van de CO2-emissies van het bedrijf én aan het verbeteren van de restwaarde van de modellen van Groupe Renault. Dat laatste moet onder meer gerealiseerd worden door verouderde auto's van het concern om te bouwen. Onder meer bedrijfswagens met een dieselmotor kunnen op die manier van een elektrische aandrijflijn of een aandrijflijn die biogas lust worden voorzien.

"De autowereld verandert van autobezit naar gebruik, waar en wanneer je die nodig hebt," zo klinken de woorden van Clotilde Delbos, CEO van Renault's nieuwe bedrijfstak Mobilize. "Samen met verschillende partners is ons doel om het gebruik van auto’s te maximaliseren met vereenvoudigde, duurzamere en toegankelijke mobiliteit voor mensen en goederen, waarbij we ook de impact op het milieu verkleinen." Concreet betekent dit dat Mobilize met flexibele mobiliteitsdiensten voor zowel personen- als goederenvervoer komt. Of je nu voor één dag of voor meerdere jaren een auto wil gebruiken, Mobilize regelt het volgens Groupe Renault.

Mobilize heeft een arsenaal aan specifieke voertuigen voor zijn beoogde mobiliteitsdiensten in het vat zitten. Er komen auto's voor autodeeldiensten, taxiritten op oproepbasis én voor bijvoorbeeld last mile delivery van goederen. Mobilize komt onder meer met een laadpas die klanten in heel Europa voor openbare laadpunten kunnen gebruiken. Hiervoor haakt Mobilize dochteronderneming Elexent aan. Een concrete vooruitblik op een elektrische deelauto voor in de stad krijgt vorm in de Mobilize EZ-1. De recht van voren opvallend nors de wereld in turende EZ-1 laat in ieder geval zien hoe toekomstige deelauto's van Mobilize vormgegeven kunnen worden. De EZ-1 is helemaal connected en is via je smartphone te ontgrendelen. De elektrische tweezitter is 2,3 meter kort en biedt dankzij een grote raampartij goed zicht rondom.

Een opvallende keuze: de batterijen van de EZ-1 kunnen, eenmaal leeggereden, eenvoudig worden gewisseld voor volle exemplaren. Met de Fluence Z.E. experimenteerde Renault samen met het Israëlische Better Place al met dit concept. De kleine concept-car is voor zo'n 50 procent vervaardigd uit gerecyclede materialen en is aan het eind van zijn levensduur voor zo'n 95 procent te recyclen. In 2019 liet Renault met de EZ-Pod al een eerder elektrisch stadsautootje zien dat ook nog eens voorzien was van autonome techniek.

Op een overzichtsplaat van wat Mobilize onder meer voor ons in petto heeft, zien we onder meer de Dacia Spring staan. Van deze elektrische Roemeen was al bekend dat er een versie voor autodeelprogramma's zou komen. Ter rechterzijde van de Spring staat een vooralsnog onbekend elektrisch model, een auto die zeer waarschijnlijk wordt ontwikkeld in samenwerking met het Chinese JMC. De vierde en laatste auto lijkt de elektrische besteller te zijn die Renault wil gebruiken om onder meer goederen in steden af te leveren. Het lijkt te gaan om een doorontwikkeling van de in 2019 aan de wereld getoonde EZ-Flex.

Wanneer Mobilize zijn eerste deelauto's exact uitrolt, zal later blijken.