Renault Mégane R.S. Trophy-R zet Ring-record

De al niet malse Renault Mégane R.S. Trophy krijgt binnenkort versterking in de showroom van de Trophy-R. Bij die R-uitvoering is er vooral op gewichtsbesparing en aerodynamica gelet. Die Franse hot hatch zet nu een nieuwe record op de wereldberoemde Nordschleife.

De Mégane R.S. Trophy weet namelijk de titel voor snelste voorwielaangedreven productieauto binnen te slepen. Daarvoor was een rondetijd van 7.40,100 nodig. Over de officiële ronde van 20,832 kilometer deed de Renault 7.45,389. Een tijd die goed is om het record te verbreken en met de titel op zak het speelveld te verlaten. De nieuwe generatie van de spierbulk is beduidend sneller dan zijn voorgangers. Ruim tien jaar geleden deed de Mégane R.S. R26.R 8.17 over eenzelfde rondje. In 2011 noteerde de Mégane III R.S. Trophy met coureur Laurent Hurgon achter het stuur een tijd van 8.07,970. In 2014 snoepte de Trophy-R-versie van die auto zo’n dertien seconden van die tijd.

Renaults nieuwe titeldrager verloor 130 kilogram in vergelijking met de ‘reguliere’ Trophy-versie. Verder is er gelet op een betere aerodynamica en een sportievere benadering van de wielophanging. Akrapovic levert het uitlaatsysteem, Brembo de remmen en Öhlins de schokdempers. Voor de jaarwisseling verschijnt de Trophy-R op de openbare weg in een gelimiteerde oplage van enkele honderden exemplaren.