Renault Mégane R.S. Trophy-R krijgt vanafprijs

De meest sportieve versie van de Renault Mégane heeft een Nederlandse vraagprijs gekregen. In vergelijking met de ‘reguliere’ R.S. Trophy moet je voor de ‘R’-versie wel een behoorlijk grotere duit in het zakje doen.

De consumentenprijs is door de Nederlandse importeur vastgesteld op € 76.490. Daarmee is de Mégane R.S. Trophy-R € 20.950 duurder dan de R-loze Trophy. Een behoorlijke meerprijs dus, vooral als je bedenkt dat je ‘minder’ auto krijgt. Het grootste verschil tussen de Trophy-R en de Trophy is namelijk dat de extremere versie 130 kg aan gewicht verliest. Op de weegschaal komt de Mégane daardoor niet verder dan 1.306 kilo. Om tot deze gewichtsbesparing te komen, sloopt Renault onder andere de achterbank uit de hot hatch, monteren de Fransen een titanium uitlaatsysteem van Akrapovic en leveren het multimediasysteem en de ramen qua formaat of dikte centimeters in.

Al deze moeite is uiteraard ook ergens goed voor. De Mégane R.S. Trophy-R heeft 5,4 seconden nodig om vanuit stilstand op de 100 te komen. De topsnelheid bedraagt 262 km/h. De tussensprint van 80 naar 120 km/h neemt in de derde versnelling 2,9 seconden in beslag. Renault is maar wat trots op de versie, want het merk noemt de über-Mégane “zijn meest prestatiegerichte productiemodel”. Op de Nürburgring wist de Trophy-R het record te verbreken als snelste voorwielaangedreven productieauto.

Met alle sportieve versies begrijpen we dat je door de Méganes het bos niet meer ziet. Een korte samenvatting: van de reguliere Mégane hathback (vanaf € 22.990) volgde al snel de 280 pk sterke R.S. (vanaf € 50.540). Als overtreffende trap werd vervolgens de R.S. Trophy met 300 pk (vanaf € 55.540) naar voren geschoven, waarna deze lichtgewicht ‘R’ volgt. De totale productieoplage van de Trophy-R is tot 500 stuks gelimiteerd. Het is niet bekend hoeveel exemplaren er naar Nederland komen.