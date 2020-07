Renault hangt prijskaartje aan gefacelifte Mégane

Prijzen voor de vernieuwde Mégane beginnen bij € 23.590. Voor dat geld is echter in geen velden of wegen een stekker bij de Mégane te bekennen, want voor dit bedrag levert Renault de 115 pk sterke benzineversie. De lijst met non-geëlektrificeerde aandrijflijnen bestaat verder uit de TCe 140 (v.a. € 29.090) en de TCe 160 (v.a. € 31.890). Bij die laatste motorversie krijg je direct een EDC-automaat. Diezelfde transmissie is ook leverbaar voor de TCe 140, prijzen voor die motorisering beginnen in dat geval bij € 31.090.

De vernieuwde Mégane kan ook weer met een dieselmotor worden besteld. De Mégane Blue dCi 115 is er met handbak vanaf € 29.890 en met automaat vanaf € 33.890. Alle prijzen gelden voor de vijfdeurs hatchback, de meerprijs voor een Estate bedraagt € 1.000.

Dat is natuurlijk allemaal leuk en aardig, maar veel mensen zullen benieuwd zijn naar de prijzen voor een Mégane E-Tech. Deze plug-in hybride-versie krijgt een systeemvermogen van 160 pk en is enkel als Estate leverbaar. De Zen-uitvoering is de instapper en daarvoor vraagt Renault minimaal € 33.090. Prijzen lopen op tot € 37.090 voor de R.S. Line. De Mégane E-Tech kan tot vijftig kilometer elektrische afleggen. Voor de zakelijke rijders komt Renault met een rits Business-uitvoeringen. Het voordeel kan in sommige gevallen oplopen tot enkele duizenden euro’s.

Renault opent aankomend weekend de orderboeken. De eerste exemplaren worden vervolgens in september geleverd.