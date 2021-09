Renault was er vroeg bij op EV-gebied, maar had tot nu toe nog geen volwaardige elektrische gezinsauto in huis. Daar komt verandering in met deze Renault Mégane E-Tech Electric.

Highlights

Elektrische cross-over voor Mégane-familie

40 of 60 kWh, actieradius tot 470 kilometer

Pijlen gericht op Volkswagen ID3

Vanaf februari te bestellen, voorjaar 2022 op de markt

De Mégane E-Tech Electric is Renaults eerste elektrische aanbieding in het zogeheten C-segment, de compacte middenklasse dus. De auto zet in technisch opzicht dan ook nadrukkelijk een flinke stap vooruit ten opzichte van de veel kleinere (en oudere) Zoe, en rust op het gloednieuwe CMF-EV-platform waarvan ook de Nissan Ariya gebruikmaakt. Toch is het niet simpelweg Renaults versie van die auto. De Mégane is namelijk een flinke slag kleiner en meet in de lengte slechts 4,21 meter, tegen 4,60 voor de Ariya. De wielbasis is met 2,70 acht centimeter korter en de Renault is ook nog 16 centimeter lager dan de Nissan, voor een totaal van 1,50 meter. De Mégane E-Tech is dan ook niet zozeer een alternatief voor een ID4, Enyaq of EV6, maar heeft eerder de Volkswagen ID3 in het vizier.

40 of 60 kWh

Deze duidelijke positionering is ook terug te zien in het aandrijflijn-aanbod. De 218 pk sterke elektromotor die in de basisversie van de Ariya de voorwielen (!) aandrijft, is bij Renault vooralsnog in de topversie te vinden. Deze variant sprint van 0 naar 100 in 7,4 seconden en heeft een top van 160 km/h. Het accupakket heeft in dit geval een bruikbare capaciteit van 60 kWh, goed voor een theoretisch bereik van 470 km. Wie minder wil uitgeven, kan bij Renault echter ook bij een flink bescheidener basisversie terecht. Die beschikt over niet meer dan 130 pk en heeft in principe een accupakket van 40 kWh, al komt er ook een zakelijke versie die de grote accu met de kleine motor combineert. Met 40 kWh komt de Mégane zo’n 300 km ver. Dat is in het hedendaagse EV-landschap niet zo indrukwekkend, maar wel aardig in lijn met de instapversie van de Volkswagen ID3. Die ID3 Pure heeft 45 kWh aan boord en komt daarmee in theorie 351 km ver. De Mégane E-Tech Electric EV60, zoals Renault de dikkere versie noemt, is dan weer een mooie rivaal voor de ID3 met 58 kWh. Laden gaat bij Renault bovendien sneller. Aan een driefasenlader, dus op wisselstroom, haalt ook deze elektrische Renault maximaal 22 kW, waar nagenoeg elke concurrent het bij 11 kW houdt. Aan de snellader schopt de Mégane het tot maximaal 130 kW, al is nog niet bekend wat de eenvoudiger versies aankunnen.

Geen frunk

De keuze voor voorwielaandrijving is opvallend, omdat vrijwel elke andere EV met een nieuw EV-platform achterwielaandrijving heeft. Renault stelt echter dat deze opzet allerlei voordelen heeft, waaronder een duidelijk grotere bagageruimte. Een harde vergelijking in liters tussen de elektrische Mégane en de reguliere Mégane hatchback - (die in Nederland trouwens verdwijnt) - is helaas lastig, omdat Renault voor de nieuwkomer een andere meetmethode hanteert. Beide auto’s zouden echter even ruim zijn achter op de achterbank, terwijl de E-Tech toch echt 15 centimeter korter is dan een traditionele Mégane. Het E-Tech-laadruim heeft geen dubbele bodem, maar wel een vakje onder de vloer waarin de laadkabel kan worden verstopt. Keurig, al is het wel jammer dat een ‘frunk’-achtige bagageruimte in de neus ontbreekt.

Geen SUV

De in twee delen neerklapbare achterbank biedt een acceptabele hoeveelheid ruimte, maar ook de wat ongemakkelijke zithouding die we vaker zien bij EV’s met de accu’s in de bodem. De Mégane E-Tech is met 1,50 meter bovendien slechts 5 cm hoger dan een reguliere Mégane. Renault noemt de auto dan ook nadrukkelijk geen SUV. Zelfs de term ‘cross-over’ wordt alleen gebruikt om aan te duiden dat de auto daar wat elementen van heeft, zoals de grote wielen (18 tot 20 inch) en de zwarte spatbordranden. In de praktijk oogt de Mégane E-tech echter vooral gedrongen en compact. De lage ruiten en bolle flanken geven hem een wat gespierd voorkomen, terwijl de led-verlichtingsunits rondom modern en herkenbaar zijn. Dit is bovendien de eerste Renault met het nieuwe logo, dat in de toekomst op alle Renault-modellen te vinden zal zijn.

Android Automotive

Net als het koetswerk heeft het interieur van de Mégane E-Tech bar weinig met de reguliere Mégane van doen. Sterker nog: vrijwel ieder onderdeel is nieuw en anders dan bij andere Renaults, al is de stijl nog wel herkenbaar. Het stuur, de bedieningshendels, de knoppen voor de climate control en zelfs de stoelen zijn opnieuw getekend en strak en rechtlijnig van vorm. Renault introduceert bovendien een geheel nieuw infotainmentsysteem, dat keurig volgens voorspelling in 2021 wordt gelanceerd. Renault kiest (net als Volvo/Polestar) voor een door Google ontwikkeld Android-systeem en dat heeft heel grote voordelen. Zo is er Google Maps, dat dankzij een uitgekiende samenwerking met de auto accuraat moet kunnen voorspellen waar, wanneer en hoe lang er moet worden opgeladen. Ook is het mogelijk om zelf apps toe te voegen, is de samenwerking met je smartphone dankzij de koppeling van accounts snel geregeld en is het scherm logisch ingedeeld en razendsnel.

2x12

Groot is het trouwens ook. Renault combineert een 12,3-inch scherm achter het stuur met een maximaal 12-inch groot, verticaal geplaatst scherm in het midden, in één L-vormig glaspaneel. Fijn is dat de climate control-bediening alsnog fysieke knoppen meekrijgt, zij het nu in de vorm van tuimelschakelaars. Eenvoudiger uitvoeringen van de Mégane E-Tech beschikken over een horizontaal geplaatst 9-inch scherm en krijgen daarmee ongetwijfeld een wat anders ingedeelde middenconsole. De bediening van de rijrichting zit aan de stuurkolom, zodat er tussen de stoelen ruimte ontstaat voor allerlei bekerhouders en opbergvakjes.

Vanaf het voorjaar

Renault was in 2011 één van de eerste merken met een enigszins serieuze EV, al kunnen we die Renault Fluence Z.E. naar hedendaagse maatstaven nauwelijks zo noemen. In 2012 volgde echter de Zoe en met dat model doet het merk tot op de dag van vandaag goede zaken. Met een marktaandeel van maar liefst 13 procent was de Zoe in 2020 zelfs nog de populairste EV van Europa. Daarmee is het des te opvallender dat Renault tot nu toe geen passend antwoord had op auto’s als de Kia e-Niro, Hyundai Kona Electric en Volkswagens MEB-modellen, maar daar brengt deze nieuwe Mégane definitief verandering in. Dat lukt niet meer met 12 procent bijtelling, want Renault neemt pas vanaf februari bestellingen in ontvangst. De daadwerkelijke marktintroductie volgt later in het voorjaar.