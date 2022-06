Renault Laguna III - Facelift Friday

In de rubriek Facelift Friday zetten we van een bepaald model het origineel en de gefacelifte versie naast elkaar, waarna we de eenvoudige vraag stellen: welke is mooier?

De laatste Renault Laguna is volgens de legende ook meteen de beste. Vandaag richten we ons echter volledig op uiterlijkheden, meer specifiek de facelift van 2010!

De derde en voorlopig laatste generatie van de Renault Laguna trad aan in 2008 en was qua uiterlijk direct als Laguna herkenbaar. Hij was weliswaar helemaal anders dan zijn aanvankelijk stevig door problemen geplaagde voorganger, maar toch ook heel erg ‘Laguna’. Daarbij helpt het ook dat de auto opnieuw leverbaar werd als vijfdeurs liftback en als vlot gelijnde stationwagon, een auto die wat praktisch gebruiksgemak opofferde aan een vloeiend lijnenspel. Wie op dat vlak nog verder wilde gaan, kon trouwens ook kiezen voor een coupé. Die had een heel andere koets en valt dus ook buiten deze verhandeling.

Eigenaardigheden

Het lijnenspel van de derde Laguna heeft wat eigenaardigheden, zoals de scherpe vouw die vanaf de voorste wielkast doorloopt tot in het achterlicht. De neus is ook opvallend. Het gezicht van deze auto wordt namelijk niet bepaald door een opvallende grille, maar oogt juist opvallend opgeruimd. Enorme koplampen zijn vanaf het begin met elkaar verbonden door een simpele, enkele gleuf. Het gros van de benodigde koellucht komt echter via het gat in de bumper naar binnen. Ook die opening is opvallend strak en wordt van links naar rechts niet onderbroken door verticale elementen.



Grote 'grille'

Dat verandert in 2010, als de ‘Phase 2’ wordt voorgesteld. Deze auto kreeg een heel wat drukker front, met een U-vormig chroom-element om de kentekenplaat. Het gebied daarbinnen werd in zwart uitgevoerd, waardoor het lijkt alsof de Laguna van na dit jaar wel een grote luchtopening heeft. Het onderste koelgat wordt door deze keuze opgesplitst in drie aparte elementen, waarvan de buitenste zijn voorzien van (meestal) verchroomde versiering en mistlampen. Opmerkelijk is ook de wijze waarop de koplampen worden aangepast. Alsof Renault zelf spijt had van het forse formaat, krijgen de lichtunits vanaf 2010 een soort ingebouwde booskijkers mee. Het bovenste deel wordt dus onder het glas schuin afgesneden, maar de vorm van de unit blijft gelijk.

Aan de achterkant houdt Renault het heel wat rustiger. Het grootste nieuws is hier de vorm van de donkerder gekleurde lichtunits. De bumper overleeft de vernieuwingsronde zonder kleerscheuren, al mag de eerder in zwart uitgevoerde onderrand nu mee de spuitcabine in.