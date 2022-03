Renault hervat Russische productie

Renault schortte kort na de invasie van Rusland in Oekraïne de productie in zijn fabriek nabij Moskou op. Nu gaat het werk er weer verder, al is onduidelijk voor hoe lang.

Na de invasie in Oekraïne volgden de ontwikkelingen rond de auto-industrie in Rusland elkaar snel op. Eind februari werd bekend dat Renault zijn productie in Rusland pauzeerde, formeel vanwege verstoring in de onderdelenlevering wegens 'verstevigde grenscontroles tussen Rusland en aangrenzende landen'. Nu meldt Reuters dat Renaults Russische tak het werk weer kan hervatten. Dan hebben we het over de productie van de in Rusland als Renault Duster verkochte Dacia Duster, de Renault Kaptur (foto hierboven, ondanks uiterlijke gelijkenissen een wezenlijk andere auto dan onze Captur), de Arkana én de Terrano van alliantiepartner Nissan.

Een woordvoerder laat volgens Reuters weten dat het nog onduidelijk is of de productie nu weer ongestoord door zal gaan. "De situatie met onderdelenleveringen is veranderlijk, dus we wagen ons liever niet aan voorspellingen." Overigens is Renault Group in Rusland ook nog eens verantwoordelijk voor AvtoVAZ, het moederbedrijf van Lada. Dat schortte de productie ook al op en daarin lijkt vooralsnog geen verandering te komen.