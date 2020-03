Facelift voor Renault Kaptur

Renault verkoopt in Rusland de Kaptur, een auto die niet is wat zijn naam doet vermoeden. De bijzondere Rus is nu aan een facelift onderworpen.

Renault's Russische modellengamma valt niet te vergelijken met de lijst modellen die het merk in Europa aanbiedt. Net als in veel niet-Europese markten gaan modellen die wij in Europa van Dacia kennen, in Rusland als Renault door het leven. Daarnaast heeft Renault in Rusland de hier onbekende Arkana op de prijslijst staan én verkoopt het er de Kaptur. Die Kaptur is een bijzonder geval. Hoewel de koets van die auto sterke uiterlijke overeenkomsten vertoont met die van de vorige generatie Captur (met een C-), heeft het model niets met die Europese compacte cross-over te maken. Onderhuids gaat namelijk een variant van het B0-platform schuil, een basis die we onder meer kennen van de Dacia Logan, Sandero en Duster. Het is deze op de Europese oer-Captur lijkende Kaptur die nu een facelift ondergaat.

De Russische afdeling van Renault laat slechts een tweetal foto's zien van de vernieuwde Kaptur en uit die afbeeldingen valt al op te maken dat de uiterlijke wijzigingen niet bepaald ingrijpend zijn. Zo krijgt de Kaptur een vernieuwde grille met chroomkleurige elementen en stelt Renault een set nieuwe lichtmetalen wielen beschikbaar. In het interieur krijgt een gemoderniseerd infotainmentsysteem een plek én de bijzondere Renault beschikt voortaan over een hogere middenarmsteun.

De onderhuidse aanpassingen zijn echter interessanter. De Kaptur komt namelijk op een grondig vernieuwde versie van het B0-platform te staan. De Arkana die Renault in Rusland verkoopt, staat al op die herziene variant van het bekende Renault-/Dacia-platform. In totaal zou zo'n 55 procent van het platform zijn vernieuwd. De Kaptur profiteert niet alleen van vernieuwde stuurbekrachtiging en een verbeterde ophanging, maar ook van een nieuwe krachtbron. De Kaptur komt namelijk beschikbaar met de 150 pk sterke variant van de geblazen 1.3 die in Europa ook in diverse modellen van Renault én Dacia beschikbaar is. De atmosferische 1.6, die 114 pk levert, blijft gewoon leverbaar.

De 'Russische Kaptur' wordt overigens ook ook onder meer Brazilië en India verkocht. Daar gaat de auto in die vorm echter weer als Captur door het leven.