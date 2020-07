Renault geeft iedereen in Frans dorpje een Zoe

Om maar gelijk het bijzondere initiatief in perspectief te plaatsen: Appy (foto 2) blijkt maar 25 inwoners te hebben. Een ontzettend klein gehucht dus, diep verscholen in de Pyreneeën. Hoeveel daarvan mogen autorijden en dus een Zoe tot hun beschikking krijgen, is niet bekend. Renault meldt echter trots dat het daarmee de eerste plaats is waar iedereen elektrisch rijdt. Dat is wel een bijzonder gegeven uiteraard.

De gelukkigen krijgen de Zoe drie jaar tot hun beschikking en moeten hun ervaringen delen met Renault. Het Franse merk hoopt daarmee aan te tonen dat een elektrische auto zelfs in een afgelegen oord als Appy een prima alternatief kan zijn voor een auto met verbrandingsmotor én hoopt uiteraard zelf ook tot interessante inzichten te komen op basis van de feedback. Ongetwijfeld zijn de openbare laadmogelijkheden in Appy en omgeving bepaald niet om over naar huis te schrijven, maar volgens Renault kan de Zoe dankzij z'n bereik de inwoners waarschijnlijk toch overtuigen. "Het zal laten zien dat elektrisch rijden niet alleen voor stedelijk gebied geschikt is."