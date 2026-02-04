'Ford en Geely praten over nauwe samenwerking in Europa'

Ford en Geely gaan misschien wel een innig partnerschap aan. Althans, als we de berichtgeving van Reuters mogen geloven.

Ford en polygamie lijken goed samen te gaan. Voor de Explorer en Capri klopte het aan bij Volkswagen en onlangs kondigde het merk aan met Renault een uitgebreid partnerschap aan te gaan. Toekomstige modellen van Ford komen op Renault-basis te staan. Nu lijkt Ford ook met het Chinese Geely te flirten. Dat blijkt uit berichtgeving van Reuters dat zich daarbij baseert op anonieme bronnen.

Volgens Reuters zitten Geely en Ford met elkaar rond de tafel om een mogelijke samenwerking te bespreken. Het idee: het Chinese Geely gaat Europese Ford-fabrieken gebruiken voor de productie van auto's voor de Europese markt. Daarnaast zou er gesproken worden over de mogelijkheid om op diverse technologische vlakken de armen ineen te slaan, onder meer op het gebied van autonoom rijden.

Ford geeft in een verklaring aan Reuters aan 'voortdurend met veel bedrijven over uiteenlopende onderwerpen te spreken' en dat 'dat soms wel en soms niet tot concrete resultaten leidt'. Ford-topman Jim Farley sprak zich eerder al meermaals positief uit over Chinese auto's, in het bijzonder over de Xiaomi SU7. Gebrek aan positief sentiment lijkt een mogelijke samenwerking tussen Ford en Geely dus niet in de weg te staan.