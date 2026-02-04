Ga naar de inhoud
MENU

Menu

Auto's
Kenteken

'Ford en Geely praten over nauwe samenwerking in Europa'

Lekker samen

Ford Explorer
Lars Krijgsman

Ford en Geely gaan misschien wel een innig partnerschap aan. Althans, als we de berichtgeving van Reuters mogen geloven.

Ford en polygamie lijken goed samen te gaan. Voor de Explorer en Capri klopte het aan bij Volkswagen en onlangs kondigde het merk aan met Renault een uitgebreid partnerschap aan te gaan. Toekomstige modellen van Ford komen op Renault-basis te staan. Nu lijkt Ford ook met het Chinese Geely te flirten. Dat blijkt uit berichtgeving van Reuters dat zich daarbij baseert op anonieme bronnen.

Volgens Reuters zitten Geely en Ford met elkaar rond de tafel om een mogelijke samenwerking te bespreken. Het idee: het Chinese Geely gaat Europese Ford-fabrieken gebruiken voor de productie van auto's voor de Europese markt. Daarnaast zou er gesproken worden over de mogelijkheid om op diverse technologische vlakken de armen ineen te slaan, onder meer op het gebied van autonoom rijden.

Ford geeft in een verklaring aan Reuters aan 'voortdurend met veel bedrijven over uiteenlopende onderwerpen te spreken' en dat 'dat soms wel en soms niet tot concrete resultaten leidt'. Ford-topman Jim Farley sprak zich eerder al meermaals positief uit over Chinese auto's, in het bijzonder over de Xiaomi SU7. Gebrek aan positief sentiment lijkt een mogelijke samenwerking tussen Ford en Geely dus niet in de weg te staan.

Plaats een reactie
Ford

PRIVATE LEASE Ford

INFO

Ontdek deze occasions: had je ze al gezien?

Ford Focus 1.0 EcoBoost 100pk Trend Navigatie/Trekhaak

Ford Focus 1.0 EcoBoost 100pk Trend Navigatie/Trekhaak

  • 2013
  • 218.291 km
€ 3.950
Ford Focus 1.6 TI-VCT Ambiente/AIRCO/ELEC.PAkket/BOEKJES

Ford Focus 1.6 TI-VCT Ambiente/AIRCO/ELEC.PAkket/BOEKJES

  • 2013
  • 258.361 km
€ 3.495
Ford Fiesta 1.6 Ghia/NAVI/AIRCO/2X SLEUTLES/BOEKJES

Ford Fiesta 1.6 Ghia/NAVI/AIRCO/2X SLEUTLES/BOEKJES

  • 2009
  • 171.401 km
€ 3.495

Lees ook

Nieuws
Ford Capri en Explorer

Ford Explorer en Capri hebben eerder dan de Volkswagens een LFP-accu

Klassiekers
Ford Escort RS Turbo

€20.000 voor deze Ford Escort RS Turbo is gezien de hothatchverheerlijking niet zo’n gekke prijs

Nieuws
BYD Seal U en Ford Kuga PHEV

Niet de Ford Kuga PHEV, maar een Chinese SUV is de populairste plug-in hybride

Nieuws
Ford Capri en Explorer

Goedkoopste Ford Explorer en Capri: nieuwe accu, groter bereik en meer pk's

Nieuws
Ford Capri

Niet elke nieuw geregistreerde Ford Capri is een SUV - In het wild

Lezersreacties (0)

Reageren

Maak melding van misbruik

Let op! Deze functie is niet bedoeld om zelf een commentaar toe te voegen. Optioneel kun je er een opmerking bij plaatsen.

Er is iets mis gegaan. Probeer het later nog eens of e-mail ons.