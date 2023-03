Renault Espace (1986) - Liefhebber Gezocht

In de onregelmatig terugkerende rubriek 'Liefhebber gezocht' lichten we een opvallende youngtimer of klassieker uit het occasionaanbod van AutoWeek.nl uit. Een auto die in onze ogen (om wat voor reden dan ook) een echte liefhebber als nieuwe eigenaar verdient!

De eerste Renault Espace is de grondlegger van het Europese MPV-segment, maar inmiddels is het model - samen met het segment zelf - zo goed als uitgestorven. Espaces worden vrijwel nooit meer te koop aangeboden, laat staan voor een zacht prijsje. Dit zilvergrijze exemplaar wél. Vandaar dat we hem vandaag op de digitale planken hijsen.

Goed, de eerste indruk is gezien de historie van deze Espace niet per se gunstig. De auto legde al bijna 300.000 kilometer af en kende acht particuliere eigenaren - en nog een zwik autobedrijven - sinds hij in 2011 in Nederland werd geïmporteerd. Geen van de particulieren had 'm langer dan anderhalf jaar in bezit en bij de autobedrijven stond hij naar alle waarschijnlijkheid vooral stil. Alsof de Espace eigenlijk al met pensioen had gemoeten en elke particulier niet wist hoe snel hij of zij er weer vanaf moest.

De bekleding en het lakwerk lijken toch nog netjes en de auto staat te koop bij een Renault-garage die ook aan vrij uitgebreide afleverpakketten-met-garanties doet. Daarbij, ruimte verliest zijn waarde niet. En ruim, dat is de Espace. Zelfs achter de derde zitrij passen nog heel wat boodschappen en zeven personen vervoeren is voor de Renault een fluitje van een cent. Dat terwijl de afmetingen naar moderne maatstaven ronduit bescheiden zijn en ook het gewicht (1.240 kg) - en dus de wegenbelasting - meevalt.

Sterker: nog even en de Renault is 40 jaar oud, waardoor de belasting helemaal geen rol meer speelt. Daarnaast is de motor niks bijzonders, relatief eenvoudig en toch enigszins potent. Vier cilinders, vijf versnellingen, 108 pk. Je begrijpt al met al: deze Espace is ongekend ruim, niet duur in de vaste lasten en met een vraagprijs van €4.950 ook niet in aanschaf. Heb je ruimte nodig en ben je gecharmeerd van het model, dan is er misschien nog best wat van te maken.

Dat de vraagprijs niet hoog is, komt misschien niet uit de lucht vallen. Zoals beschreven is de historie onoverzichtelijk en naar alle waarschijnlijkheid goeddeels onbekend. Vandaar dat we de mogelijkheid van de uitgebreide afleverpakketten noemen. De warrige historie biedt enige onderhandelingsruimte, vooral als aan te tonen is dat de auto sinds de komst naar Nederland vooral stilstond. Misschien dat de aanbieder de auto dus voor niet al te veel extra geld goed voor je onder de loep wil nemen. Nieuwe vloeistoffen, misschien wat nieuwe rubbers en een beetje garantie, en geheel angstvallig hoef je er aanvankelijk niet bij te zitten. Nog een paar jaar en een eerste generatie Espace is écht een museumstuk en dan is hij mogelijk gemakkelijk grotere investeringen waard om hem op de weg te houden. Moderne equivalenten zijn er niet, al biedt nieuwer spul je naar alle waarschijnlijk wel meer zekerheid.

De vraag is dus: wie waagt zich nog aan een doorleefde Espace? Diegene mag naar het uiterste zuidwestelijke hoekje van Nederland, want daar staat hij te koop. Woon je daar ver vandaan, dan heb je in ieder geval meteen een goeie testrit voor de boeg.