Renault en Nissan bespreken gezamenlijke toekomst

Alliantiepartners Renault en Nissan houden hun samenwerking weer eens tegen het licht. Afgelopen voorjaar kwam naar buiten dat Renault naar verluidt van een groot deel van zijn Nissan-aandelen af wil en opnieuw lijkt dat het belangrijkste discussiepunt. Destijds ging het al om een aandelenverkoop die het belang van Renault in Nissan van 43 procent naar 15 procent terug zou brengen, nu zou Nissan daar zelfs actief op aansturen, meldt Reuters. Het zou het belang dat de twee partijen in elkaar hebben gelijktrekken, want Nissan heeft nu al een belang van 15 procent in Renault.

Een kleiner wederzijds belang betekent niet dat de twee aansturen op een 'scheiding'. Renault en Nissan verklaren samen dat er sprake is van 'betrouwbare discussies' over en weer en dat 'de bedrijven voor structurele verbeteringen gaan die het bestuur en de werkzaamheden van de alliantie in stand houden'. Kort gezegd willen Renault en Nissan gewoon verder met elkaar, zij het in een iets andere vorm. Dat is nog wat vaag, het meest concrete dat naar buiten komt is dat Nissan overweegt om te investeren in Renaults elektrische toekomst. Dat is van groot belang voor Nissan, dat hier in Europa op dat gebied sterk leunt op Renault. Zo wordt bijvoorbeeld de nieuwe volledig elektrische Nissan Micra (zie illustratie hierboven) een broertje van de Renault 5, op de CMF B-EV-basis.