Renault en Daimler praten over verdere samenwerking

Alweer tien jaar geleden sloegen Renault en Daimler de handen ineen voor de het delen van platforms en motoren. Onder de toenmalige CEO's Carlos Ghosn (Renault) en Dieter Zetsche (Daimler) werd de samenwerking beklonken. Zetsche is nu aan het genieten van zijn pensioen en Ghosn vecht een juridische strijd uit tegen zijn voormalige werkgever. De samenwerking tussen Renault en Daimler, die bij de start ervan een belang van 3,1 procent in elkaar namen, heeft zich onder meer geuit in een uitgebreide samenwerking op motorisch vlak én in de komst van de Citan. Van nieuwe gezamenlijke avonturen is op de komst van een nieuwe Citan na nog niets vernomen. Wat Renault betreft wordt het tijd voor een uitgebreidere samenwerking. Interim-CEO Clothilde Delbos en bestuursvoorzitter Jean-Dominique Senard hebben volgens Automotive News onlangs aan de bel getrokken bij Daimler.

Senard meldt dat er vanuit Daimler positief is gereageerd op de handreiking en dat ze ook in Duitsland open staan voor het aanwakkeren van de samenwerking. "We werken weer veel samen met zijn teams (van de CEO van Daimler, red.) om te kijken naar de toekomst van deze alliantie", aldus Senard. Concrete plannen worden nog niet genoemd. Zoals gezegd zijn de aankomende Renault Kangoo en de Mercedes-Benz Citan weer aan elkaar verwant, dus dat is nog een actueel voorbeeld van de samenwerking. Uiteraard bestaan ook de samen ontwikkelde Smart ForFour en Renault Twingo nog. Daarnaast zijn er nog altijd Mercedessen (A-klasse, Vito) leverbaar met Renault-Mercedes-motoren. Zelfs de Dacia's Duster en Lodgy zijn te koop met een motor waarbij Mercedes een flinke vinger in de pap heeft gehad.