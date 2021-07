Renault deelt meer details over Master met brandstofcel

Renault werkt onder de noemer 'Hyvia' aan een toekomst waarin waterstof een belangrijke rol speelt. Het eerste wapenfeit voor het wagenpark is de komst van een Master met brandstofcel. Daar horen we nu meer over.

Waterstof wordt door steeds meer autofabrikanten gezien als een interessante optie voor uitstootvrij commercieel vervoer. Denk daarbij bijvoorbeeld aan Stellantis, dat met waterstofversies van z'n middelgrote bestelbussen komt. Daar komt antwoord op uit eigen land, want Renault waagt zich er ook aan, alleen dan een maatje groter. Het brengt de brandstofcel naar de Master, zo hoorden we in maart reeds. Nu doet Renault uit de doeken dat er drie versies komen: de Master Van H2-Tech, de Master Chassis Cab H2-Tech en de Master Citybus H2-Tech.

De eerste versie van de Renault Master die waterstof lust, is een bestelversie. De Master Van H2-Tech beschikt over 12 kubieke meter laadruimte en komt volgens Renault 500 km ver met een volle waterstoftank. Voor wie die variant niet groot genoeg is, komt er de Master Chassis Cab H2-Tech, die 19 kubieke meter laadruimte biedt. Echter, dan kom je met een volle waterstoftank nog maar ongeveer 250 km ver. Tenslotte komt de Master CityBus H2-Tech, die zoals de naam al weggeeft op personenvervoer is gericht. Er kan maximaal 15 man in vervoerd worden, tegen een rijbereik van pakweg 300 km.

Alle drie beschikken ze zowel over een accupakket als een brandstofcel. Het accupakket heeft een capaciteit van 33 kWh en zorgt voor tot 100 km bereik op vooraf geladen elektriciteit. De rest van het bereik wordt mogelijk gemaakt door de elektriciteit die de 30 kW brandstofcel genereert. De brandstofcel haalt de waterstof uit een waterstoftank met 3 tot 7 kilo capaciteit (afhankelijk van de gekozen versie). Hoeveel elektro-pk's de Masters tot hun beschikking hebben, meldt Renault nog niet.

Hyvia

Of waterstof aanslaat, valt of staat grotendeels met de infrastructuur. Er zijn immers nog weinig locaties waar waterstof getankt kan worden. Renault pakt dat zelf voor een deel aan, met wat het 'Hyvia' noemt. Onder die naam gaat het waterstoftankstations bouwen. Geen complete locaties naast snelwegen, maar relatief kleine tankpunten die bedrijven bijvoorbeeld voor de deur kunnen neerzetten om hun wagenpark bij te tanken. Die stations kunnen zowel gekocht als gehuurd worden. Het doet denken aan wat voor de Toyota Mirai ook mogelijk is. De naam Hyvia is overigens een samentrekking van 'hy' en 'via', van 'waterstof' en 'weg'. De waterstofweg, dus.