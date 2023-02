Nieuwe Renault Master: ruimtereus nu écht nieuw

Bedrijfswagens draaien over het algemeen heel wat jaartjes langer mee dan personenauto's voordat ze aan een nieuwe generatie worden geholpen. Met introductiejaar 2010 is de huidige generatie Renault Master zelfs in bedrijfsautoland geen jonkie meer, maar dat hebben de Fransen zelf ook door. Ze testen uitgebreid met een volledig nieuwe generatie!

Wie in de markt is voor een bedrijfswagen van Renault kan natuurlijk aankloppen voor de Kangoo. Voor wie de Kangoo niet ruim genoeg is, heeft het merk de Trafic in de aanbieding. Voor de écht grote klussen heeft Renault de Master in het gamma. De huidige Master verscheen in 2010 en is sindsdien geregeld opgefrist. Zo ingrijpend zelfs, dat het huidige model zowel recht vanvoren als vanbinnen nauwelijks nog enige verwantschap met het origineel vertoont. Renault heeft nu een écht nieuwe Master de deur uit gestuurd.

De nieuwe Renault Master zal wat design geen schokgolf teweegbrengen. Het is en blijft immers een grote bedrijfswagen die vooral ruim moet zijn. Wie deze foto's van de nieuwe Master ziet, zou dan zomaar kunnen denken dat het om weer een facelift gaat. Toch is dat niet het geval. De Master heeft namelijk daadwerkelijk een andere carrosserie. Kijk maar eens bovenaan de achterzijde waar het dak ditmaal ietwat afloopt alvorens te eindigen in het rechte achterste. Een klein verschil, maar dergelijke aanpassingen komen bij een facelift nagenoeg niet voor.

Het lijkt er sterk op dat de nieuwe Master koplampen krijgt met grotere C-vormige uitlopers dan het huidige in 2019 gefacelifte model. Dat brengt de bestelbus met zijn uiterlijk weer in lijn met jongere personenauto's van Renault. Uiteraard komt er weer een volledig elektrische Renault Master, maar voor een volledig afscheid van dieselmotoren is het nog te vroeg. Die keren gewoon weer terug in de nieuwe Renault Master. Ook verwachten we dat hij op termijn met een brandstofcel verkrijgbaar is. Inderdaad, net als het huidige model.

Tot 2021 was de Opel Movano een Renault Master met Opel-front, maar een nieuwe Movano op Renault-basis komt er niet meer. Sinds 2021 is de Movano geen Master meer, maar een zustermodel van de Fiat Ducato, Peugeot Boxer en Citroën Jumper.