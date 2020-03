Renault Captur beschikbaar met LPG-motor

Renault levert de nieuwe Captur al in een aantal benzineversies en voegt dit jaar ook een plug-in hybride aan de leveringslijst toe: E-Tech. Maar er is meer. Vanaf nu kun je de cross-over namelijk ook met een lpg-motor bestellen.

Dacia is momenteel druk met de uitrol van een nieuwe lpg-machine, een door Groupe Renault ontwikkelde krachtbron die het al levert in de Sandero, Logan MCV en Duster. Renault heeft deze officieel als 1.0 TCe Eco-G aangeduide motor al op de prijslijst staan van de Clio en vanaf nu is ook de Captur met de driecilinder te krijgen.

De Captur TCe 100 Bi-Fuel is beschikbaar in de uitvoeringen Life, Zen en Intens, maar moet het net als de TCe 100 en de TCe 130 (handbak) zonder Initiale Paris-uitvoering stellen. De als Life uitgevoerde Captur TCe 100 Bi-Fuel heeft een vanafprijs van €21.790. Voor de Zen- en Intens-uitvoeringen vraagt Renault respectievelijk €23.690 en €25.690. In alle gevallen is de motor, die zowel benzine als lpg lust, gekoppeld aan een handgeschakelde vijfbak. Het prijsverschil met de reguliere TCe 100 bedraagt €300.

De nieuwe lpg-krachtbron perst 101 pk en 170 Nm uit een 1,0 liter grote driecilinder, een turbomotor waarmee de Captur een topsnelheid van 175 km/h haalt. Het gemiddeld verbruik op lpg is vastgesteld op 6,6 l/100 km. Wie op benzine rijdt, moet rekenen op een gemiddeld gecombineerd verbruik van 5,4 l/100 km. De benzinetank van de Captur TCe 100 Bi-Fuel is met 48 liter net zo groot als die van de reguliere benzineversies. De lpg-tank heeft een nettocapaciteit van 32 liter. Bestellen kan per direct.