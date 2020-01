Dacia onthult nieuwe bi-fuel-motor

Het blok levert 100 pk en 170 Nm koppel. Met zowel de benzine- als de lpg-tank vol moeten auto’s met de motor meer dan 1.000 km ver kunnen komen zonder te tanken. Dacia lepelt de motor in al zijn modellen, behalve in de Dokker-bestelwagen. Hoewel een bi-fuel-systeem twee tanks behoeft, blijft de binnenruimte van de auto’s met ECO-G-blok hetzelfde. Dacia propt de lpg-houder namelijk in het vak voor het reservewiel.

Over het verbruik en de prestaties van modellen met het blok zegt Dacia nog niets concreets. Wel beweert het merk dat de motor ‘betere prestaties levert tegen een lager brandstofverbruik ten opzichte van vergelijkbare benzinemotoren’. Wat daar in de praktijk van terecht komt, valt nog te bezien. Dacia begint deze maand met het leveren van de ECO-G in Frankrijk: een Duster met het blok is daar vanaf € 12.490 leverbaar. Prijzen waar wij in Nederland enkel van kunnen dromen.

De nieuwe ECO-G-krachtbron vindt ook zijn weg naar ons land, maar Dacia weet nog niet te melden wanneer dat gebeurt. De motor zal de huidige 0,9-liter bi-fuel-driecilinder en de 1,6-liter bi-fuel-viercilinder in het Dacia-gamma vervangen. Die aandrijflijnen zijn nu nog te bestellen in respectievelijk de Logan en de Duster. De nieuwe ECO-G zal niet alleen in Dacia’s, maar ook in onder meer de Renault Clio en Captur leverbaar zijn.