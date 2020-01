Renault Clio met voorkeur voor lpg in de orderboeken

Tot op heden leverde Renault de nieuwe Clio alleen met de 100 pk en 130 pk sterke TCe-benzinemotoren én met een 85 pk sterke Blue dCi-dieselmotor. Vanaf nu is de Clio echter ook als Bi-Fuel te krijgen, een versie met een lpg-tank aan boord.

Renault vraagt minimaal € 19.090 voor de Clio TCe Bi-Fuel. Voor dat bedrag rijd je de ZEN-uitvoering. De vooralsnog enige andere uitvoering die in combinatie met de nieuwe aandrijflijn is te krijgen, is de Intens, waar de Nederlandse importeur € 21.090 voor wil ontvangen. Vergelijken we deze prijzen met reguliere TCe 100-benzineversie, dan valt op dat de nieuwe lpg-variant in beide gevallen € 300 goedkoper is.

De TCe 100 Bi-Fuel beschikt over dezelfde 999 cc grote driecilinder die 100 pk en 160 Nm levert. De krachtbron is in alle gevallen gekoppeld aan een handgeschakelde vijfbak. De benzinetank heeft met 39 liter een iets kleinere inhoud dan die van de reguliere benzineversies (42 liter), maar de Clio 100 TCe Bi-Fuel beschikt daarnaast over een lpg-tank met een netto inhoud van 32 liter. Het gecombineerd verbruik op lpg ligt op 5,7 l/100 km. Op benzine ligt deze waarde op 4,6 l/100 km. Het wagengewicht is met 1.212 kilo iets hoger dan dat van de 1.165 kilo wegende 100 TCe. Standaard staat de TCe 100 Bi-Fuel op 16-inch-wielen.