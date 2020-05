Renault blijft ondanks bezuinigingen actief in Formule 1

Renault heeft vrijdag bevestigd dat het ondanks flinke bezuinigingen actief blijft in de Formule 1. In totaal worden 15.000 banen geschrapt bij het merk, maar het F1-project gaat door.

"We blijven in de Formule 1", zei Clotilde Delbos, de interim-CEO van Renault, vrijdag tegen diverse Franse media. Daarmee maakte ze een einde aan de geruchten van de afgelopen weken. Door de aangekondigde bezuinigingen werd gespeculeerd over het einde van het team, dat sinds 2016 actief is in de Formule 1 en dit jaar Esteban Ocon en Daniel Ricciardo als coureurs onder contract heeft staan.

Het woensdag aangekondigde budgetplafond van 145 miljoen dollar (131 miljoen euro) voor Formule 1-teams vanaf 2021 heeft een positieve rol gespeeld bij de overwegingen van Renault. De teams zouden aanvankelijk maximaal 175 miljoen dollar mogen uitgeven in 2021. "Dat budgetplafond is zeer gunstig voor ons", vervolgde Delbos. "We hoeven nu minder geld in de Formule 1 te investeren ten opzichte van concurrenten die veel meer geld kunnen uitgeven."