Renault Arkana vernieuwd: deels op oude wijze

De in Europa nog net geen drie jaar oude Renault Arkana is gefacelift. De cross-over met Clio- en Captur-techniek wordt opvallend genoeg niet zo grondig aangepakt als de Clio eerder, met als gevolg dat de auto optisch niet helemaal in lijn loopt met zijn oudere kleinere hatchbackbroeder.

De Renault Arkana werd in september 2020 aan het Europese publiek getoond, maar feitelijk is de auto al wat ouder. De Arkana heeft namelijk een bijzondere stamboom. In 2018 debuteerde de Renault Arkana namelijk al in Rusland. Die Russische Renault Arkana deelde zijn basis - net als de op onze vorige Captur lijkende 'Kaptur' - met de Dacia Duster. De Arkana die enkele jaren later aan het Europese publiek werd voorgesteld, was met zijn van de Clio geleende CMF-B-platform een model met modernere techniek aan boord. Het ontwerp van de Arkana bestaat dus al even en dus achten de Fransen nu de tijd rijp voor een facelift.

Hoewel de Renault Clio onlangs vrij grondig onder het mes ging en tijdens zijn facelift werd overgoten met elementen van Renaults nieuwste designtaal, moet de Arkana het opvallend genoeg nog vooral met de vorige huisstijl van Renault doen. Grondige wijzigingen hoef je dan ook niet te verwachten. De Renault Arkana heeft een nieuw variant van het Renault-wybertje in zijn snuit, op de achterklep en op het stuurwiel. Het kunststof element in de grille waar het logo op is geplakt is anders van vorm en ook de grille zelf heeft een andere invulling. Afhankelijk van de uitvoering is de grille afgewerkt met zwarte, satijnchrome of donkerchroomkleurige elementen. De achterlichten hebben op hun beurt iets 'mistige' beglazing gekregen. Verder wisselt Renault de chroomkleurige afwerking rond onder meer de zijruiten om voor zwarte, satijnchroomkleurige of glanzend zwarte afwerking, afhankelijk van de uitvoering.

Over uitvoeringen gesproken: er is een nieuwe Esprit Alpine-smaak. Daarnaast is de Arkana er voortaan als Evolution en Techno. Het is dus over en uit voor namen al RS Line, Zen en Intens.Renault levert de vernieuwde Arkana met twee mild-hybride benzinemotoren én met de E-Tech Hybrid 145-aandrijflijn. De minst potente machine is de 140 pk en 260 Nm sterke mild-hybride 1.3 die een 158 pk en 270 Nm sterk krachtiger mild-hybride alternatief heeft. Daarboven staat de 143 pk sterke E-Tech Hybrid 145. Die heeft een 94 pk sterke 1.3, een 36 pk sterke elektromotor en een 15 pk krachtige starter-generator. In Nederland levert Renault alleen de laatste versie, de full hybrid dus.

Sinds de Europese marktintroductie van de Arkana heeft Renault - samen met de in Zuid-Korea XM3 geheten variant ervan van Renault Korea Motors - er 240.000 stuks van verkocht. Prijzen en specificaties voor de Nederlandse markt volgen later.