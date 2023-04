Facelift voor Renault Clio: nieuwe neus, nieuwe stijl

In nota bene Duitsland staan we momenteel bovenop de stevig vernieuwde Renault Clio. De Fransman heeft een opgefriste neus en brengt op designgebied nieuws dat ook voor andere Renault-modellen moet gaan gelden.

Highlights Renault Clio Facelift

Nieuwe neus

Aangescherpte achterbumper

Technisch grotendeels ongewijzigd

De facelift van de Renault Clio komt bepaald niet als een verrassing, maar is wel verrassend omvangrijk. Met name zijn neus gaat stevig op de schop. Zo krijgt hij een grotere, bredere grille en een compleet nieuwe led-signatuur, zoals dat tegenwoordig heet. De C-vormige dagrijlampen die sinds de komst van de Talisman in 2015 het front van Renaults domineren, gaan daarbij resoluut overboord. In plaats daarvan krijgt de Clio led-slierten mee die doorlopen tot onder in de bumper, enigszins zoals dat ook bij Peugeot en DS het geval is. Het verschil is wel dat ze hier in een tegenover elkaar geplaatste V-vorm staan, volgens Renault als verwijzing naar het ruitvormige logo van het merk. Nu het toch daarover gaat: uiteraard krijgt de gefacelifte Clio het nieuwe Renault-logo mee, net als andere recent geïntroduceerde Renaults.

Dit nieuwe front zonder die C-vormige elementen gaan we in de toekomst ook op andere Renaults terugzien. Het eerste compleet nieuwe model waarvoor dat geldt is vermoedelijk de nieuwe Renault Scénic (E-Tech Electric), een elektrische cross-over van Nissan Ariya-formaat.

Ook aan de achterkant verandert er het nodige bij de Clio, al gaat Renault hier minder rigoureus te werk. We zien anders in gedeelde, helderder achterlichten en een gewijzigde achterbumper. Wie er rondom ‘nieuw’ bij wil rijden, moet de lakkleur ‘Gris Rafale’ kiezen. Die grijstint zien we hier voor het eerst en vervangt ‘Gris Platine’.

Esprit Alpine

Wat in dat kader eveneens helpt, is het selecteren van het uitrustingsniveau ‘Esprit Alpine’. Ook die is nieuw bij de Clio. Net als bij onder meer de Austral gaat het om een sportief aangeklede Renault, in de geest van de vroegere R.S.-Line en ‘E-Tech Engineered’-modellen.

Aan de binnenzijde zijn er in de eerste plaats nieuwe kleuren en materialen, die het binnenste van de Clio volgens Renault een hoogwaardiger uitstraling geven. Of dat gelukt is beoordelen we in de video, die ergens in de nabije toekomst op deze site moet verschijnen. Nieuw is tevens het feit dat iedere Clio voortaan een digitaal instrumentarium heeft. Afhankelijk van de uitvoering meet dat 7 of 10 inch, maar voorheen moest je zelfs voor de 7-inch-variant bij het derde uitrustingsniveau zijn.

Onderhuids blijft ogenschijnlijk alles bij het oude. De compacte Renault is nog steeds te bestellen als E-Tech Hybrid, de 145 pk sterke, volledig hybride Clio. Wie daar niet op zit te wachten of persé zelf wil schakelen, kan als vanouds kiezen voor de TCe 90. Die is voorzien van een 1.0-liter driecilinder en levert – je raadt het al – 90 pk.