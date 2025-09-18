Renault Arkana niet meer leverbaar

Eigenlijk was de Arkana - we praten maar meteen in de verleden tijd over de auto - precies wat de Symbioz ook is, namelijk een verlengde Captur. Daar waar de Symbioz die extra lengte echter op stationwagen-achtige wijze omzet in meer bagageruimte, ging het bij de Arkana vooral om het creëren van een hippe coupé-SUV. Daar kun je van alles van vinden, maar feit is dat Renault met die carrosserievorm in dit segment (ergens tussen B en C, voor de liefhebbers) iets unieks in handen had. Dat leverde ook best wat verkoopcijfers op, maar de laatste tijd kreeg Renault ook wel de kritiek dat het SUV-aanbod wel érg uitgebreid was. Met de komst van de Symbioz waren er ineens namelijk maar liefst zes hoogpotige Renaults, waarbij we de volledig elektrische modellen gemakshalve nog even vergeten. Die zes auto’s gebruikten in totaal bovendien maar twee platforms en zaten dus per setjes van drie in min of meer hetzelfde segment. Ze waren met de Arkana erbij overigens wel een mooie afspiegeling van elkaar, met Captur/Austral, Symbioz/Espace en Arkana/Rafale als elkaars evenknieën in verschillende segmenten.

Evengoed vond Renault het kennelijk wat teveel van het goede, want de Arkana is inmiddels niet meer leverbaar. Het model was als enige van de reeks nog niet voorzien van Renaults nieuwe designtaal en dat zal dus ook nooit gebeuren. Renault verklaart het verdwijnen van de Arkana als volgt: “Nu het model Symbioz stevig is ingeburgerd op de markt, hebben we besloten om de verkoop van de Arkana te stoppen om de samenhang en duidelijkheid binnen het gamma te behouden. De toepassingen en prijsstelling van Arkana lagen namelijk dicht bij die van Symbioz.”

De Renault Arkana werd in 2018 gepresenteerd op de International Auto Show in – jawel – Moskou. De komst naar Nederland werd in 2020 aangekondigd en sindsdien zijn er in totaal dik 7.000 Arkana’s verkocht, waarbij 2022 met 2.408 exemplaren het beste jaar was. Op het moment van schrijven staat er nog een handjevol exemplaren op voorraad, maar daarna is het klaar in Nederland. De Arkana blijft wel in productie en blijft in onder meer Spanje, Polen en Roemenië tot medio 2026 op de menukaart staan. Ook in België kun je vooralsnog gewoon een Arkana configureren.

