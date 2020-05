Renault: 'Alpine kan zo niet door'

De nood is aan de man bij Renault. Niet alleen werd er over 2019 al verlies genoteerd en is er gerommel binnen de alliantie met Nissan en Mitsubishi, maar daar komt nu ook nog eens de crisis overheen. Al met al reden om flink de buikriem aan te halen en fors in de uitgaven te snijden. Een nichemerk als Alpine, dat met de retro A110 nieuw leven in werd geblazen, staat vanzelfsprekend dan al snel in de hoek waar de klappen vallen. Renault-voorzitter Jean-Dominique Senard windt er geen doekjes om: "Alpine is natuurlijk een prachtig merk en we moeten heel goed kijken naar de toekomst van het merk en hoe het van toegevoegde waarde kan zijn. Maar zo kan het in ieder geval niet door", zo tekent het Britse Autocar op.

De A110 zorgt niet voor grote aantallen en is dus vooral een duur project voor Renault. Toekomstige modellen moeten dan ook op een andere wijze wél financieel interessant worden om Alpine nog bestaansrecht te geven in de moeilijke tijden die komen. Volgens ingewijden wordt daarom overwogen om toekomstige Alpines enkel nog volledig elektrisch aangedreven te maken. Dat past binnen de eis die de Franse overheid aan Renault stelt voor de staatssteun: de regering wil in ruil daarvoor meer inzet op EV's zien van Renault. Volgens Senard heeft aankomend Renault-CEO Luca de Meo uiteindelijk de beslissing te maken of Alpine wel of niet blijft bestaan. De Meo treedt komende zomer aan. Dan weten we vast snel meer.