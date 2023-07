Alpine A110 S Enstone Edition: met een vleugje F1

Alpine is zo Frans als het maar kan, toch? Nou, niet helemaal. Het Formule 1-team van Alpine heeft in het Britse Enstone zijn hoofdkwartier en nu is er een speciale Alpine A110 als eerbetoon aan die Britse tak.

Het Formule 1-team van Alpine is haast zo Engels als dat het merk zelf Frans is. Het opereert vanuit Enstone, vanwaar het eerder nog onder de vlag van Renault opereerde en nog weer eerder als Lotus en in de jaren 90 zelfs als ... Benetton. Een Brits-Frans team dus eigenlijk, terwijl de Britten en de Fransen de reputatie hebben niet zo lekker met elkaar door één deur te gaan. Daarvan wil Alpine echter niets weten. Sterker nog: het komt nu zelfs met een waar eerbetoon aan zijn Britse afdeling. De zoveelste gelimiteerde Alpine A110; de A110 S Enstone Edition.

Niet geheel toevallig wordt de Alpine A110 S Enstone Edition onthuld in de aanloop naar de Britse Formule 1 Grand Prix van komend weekend. Dat is immers een beetje een thuisrace voor Alpine, zeker nu de Grand prix van Frankrijk niet meer op de kalender staat. De Enstone Edition mag het thuisfeestje vieren met onder meer diverse koolstofvezelaccenten in het interieur. Niet zomaar koolstofvezel, maar carbon dat uit de fabriek in Enstone afkomstig is. In theorie had dat dus ook op de F1-auto's van Alpine kunnen zitten. Op het dak zien we in glanzend zwart de lijnen van de Union Jack. Dat is standaard op de voor het Verenigd Koninkrijk bestemde exemplaren en optioneel voor de exemplaren die elders leverbaar worden. Een speciale plaquette in de middentunnel herinnert je eraan dat je in één van de 300 exemplaren van de Enstone Edition onderweg bent.

De technische basis blijft gelijk, de basis is de A110 S, de 300 pk sterke subtopper. Wel staat de Enstone Edition op nieuwe matzwarte 18-inch wielen en tegen meerprijs is er nog een Aero Kit, voor wat aerodynamische extraatjes. De Alpine A110 S Enstone Edition is straks leverbaar vanaf €96.990.