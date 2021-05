Renault 9 (1986) - In het Wild

In de onregelmatig terugkerende rubriek ‘In het wild’ zetten we bijzondere auto’s in het zonnetje die we zomaar op straat zijn tegengekomen. Gewoon omdat het steeds minder vanzelfsprekend is dat je nog iets leuks aantreft tussen al het grijze leaseblik.

De ene auto wordt lang gekoesterd vanwege z'n vermogen of uitvoering, een andere vanwege zijn iconische status en weer een andere omdat het een lust voor het oog is. Deze Renault 9 zet bij al die zaken geen vinkjes. Toch is hij er nog en dat is heel leuk, want zeldzaam is zo'n 9 inmiddels absoluut! Een leuke spot, waarvoor we AutoWeek-lezer Arjan van den Berg hartelijk danken.

De Renault 9 en z'n hatchbackbroer, de 11, zagen het levenslicht dankzij niemand minder dan de meesterlijke ontwerper Robert Opron, maar het waren niet z'n meest tijdloze of opzienbarende creaties. De compacte middenklasser werd duidelijk met een conventionele visie geschapen en dat was ook precies de bedoeling. Hij moest een breder publiek aanspreken dan z'n voorganger, de 14. Strakke lijnen en niet teveel poespas, een kind van z'n tijd. De 11 was met z'n bolle achterruit overigens wel wat frivoler vormgegeven dan de 9.

Het was een auto in de categorie 'hij rijdt tot hij goed gebruikt is en dan is het gebeurd'. Net als zovelen uit die tijd, zoals de Escort Mk3, Golf 1, Kadett D en Peugeot 305 gingen ze in de jaren 90 bij bosjes naar de sloop en bleven bijna alleen de sportievere versies langer gespaard. Des te leuk is het dat deze heerlijk kale 9 er nog is! Het is een 'Broadway', maar laat je niet misleiden door de flitsende naam, want het is een bescheiden uitvoering. Onder de kap ligt namelijk ook de op één na zwakste motor die leverbaar was: een 55 pk sterke 1.2. Goed voor een topsnelheid van 146 km/h en een 0-100 km/h-sprint die tenminste 16 seconden in beslag nam.

De 9 is ongetwijfeld in het bezit van een liefhebber. Van z'n prestaties, uitstraling of luxe moet hij het immers niet hebben, maar hij staat er zo op het oog netjes bij en is zelfs zeven jaar geleden - toen de auto al 28 jaar oud was - speciaal naar Nederland gehaald. Hij bivakkeert overigens wel bij een andere eigenaar dan die dat toen ondernomen heeft: de huidige eigenaar rijdt er sinds september 2019 mee rond. We hopen dat hij of zij dit leuke stukje rijdende geschiedenis nog lang onder ons weet te houden.