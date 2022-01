Renault 5 (1990) - In het Wild

In de onregelmatig terugkerende rubriek ‘In het wild’ zetten we bijzondere auto’s in het zonnetje die we zomaar op straat zijn tegengekomen. Bijzonder is in dit geval een zeer breed begrip. Vergeten, uitgestorven, spectaculair of een combinatie daarvan.

De Renault 5 bestaat dit jaar 50 jaar en daar zullen we vast en zeker nog een keer uitgebreid bij stilstaan. We trappen het feestje in ieder geval alvast af door een 5 uit de nadagen van het model in het zonnetje te zetten.

De originele Renault 5, of R5, verscheen in 1972 en hield het uit tot halverwege de jaren 80. Nou was dat al een hele flinke periode, maar de koek was kennelijk nog niet op. Althans, niet voor de basisvorm van de kleine Fransman. In 1984 verscheen namelijk de tweede generatie en die borduurde qua ontwerp duidelijk op de oer-5 voort. Behalve niet te missen uiterlijke moderniseringen was er echter nog een punt waarop de auto behoorlijk verschilde van zijn voorganger: het formaat. De tweede Renault 5 stond op een ander (van de 9 en 11 geleend) platform en was 7 cm langer (zelfs 13 cm als vijfdeurs) en bijna 6 cm breder, maar was wel een fractie lager dan de oude R5. Je zag in één oogopslag dat het voortaan een grotere auto was, dus de naam Supercinq kwam niet bepaald uit de lucht vallen.

De tweede generatie van de Renault 5 was op verschillende fronten een behoorlijke sprong vooruit, maar Renault zette niet lang na de introductie de opvolger in de steigers. Een auto die het 5-hoofdstuk uiteindelijk helemaal zou afsluiten, zowel qua naam als qua uiterlijk, de Clio. Die verscheen in 1990 en in datzelfde jaar liep de Renault 5 die we op deze foto's zien van de band. AutoWeek-forumlid HarmenA liep dus een vrij 'laat' exemplaar tegen het lijf. Althans, wel voor Nederlandse begrippen. Waar de Clio hier 32 jaar geleden al bijna het stokje overnam van de 5, mocht de oudgediende in andere markten nog (veel) langer door. Tot 1996 liep de 5 nog van de band in Slovenië.

We hebben hier een Renault 5 TR voor ons, een uitvoering die niet helemaal onderaan de voedselketen stond. Dat was de Campus, die na 1990 nog een paar jaar als enige en allerlaatste 5 in de Nederlandse showroom stond. In het vriendelijke neusje van deze 5 ligt een 60 pk sterke 1.4, een blok dat in de basis ook al in de oer-R5 te vinden was, maar uiteraard in de Supercinq al wel van een (vrij eenvoudig) injectiesysteem in plaats van een carburateur voorzien was. Voor z'n formaat was het desondanks geen heel krachtige motor, al was-ie voor de 5 adequaat genoeg. En betrouwbaar, zo blijkt wel, want hij weet acht eigenaren en 32 jaar later nog altijd dit grijze exemplaar voort te bewegen. Zo te zien heeft de 5 in de loop der jaren redelijk wat liefde gekregen, want op een paar kleine puntjes na ziet-ie er echt niet gek uit. Inmiddels is het in ieder geval echt een zeldzaamheid en dus moedigen wij de eigenaar weer van harte aan om 'm op de weg te houden!