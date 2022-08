Renault 16 (1972) - In het Wild

In de onregelmatig terugkerende rubriek ‘In het wild’ zetten we bijzondere auto’s in het zonnetje die we zomaar op straat zijn tegengekomen. Bijzonder is in dit geval een zeer breed begrip. Vergeten, uitgestorven, spectaculair of een combinatie daarvan.

De Renault 16 was één van de grootste successen van Renault in de vorige eeuw. Tegenwoordig mag je echter in je handjes wrijven als je er nog eentje spot. Het overkwam AutoWeek-forumlid Louisz, die snel zijn camera erbij pakte.

Maar liefst 15 jaar lang produceerde Renault de 16, met als gevolg dat er dik 1,8 miljoen exemplaren de weg op zijn gegaan. Je kunt dus wel van een groot succes spreken. Dat was het ook in Nederland. Toch zijn er vandaag de dag nog slechts enkele tientallen R16's over in ons land. De R16 is niet zo'n gewilde klassieker geworden als bijvoorbeeld de R4, al had-ie dat wellicht wel verdiend.

Het was immers een behoorlijk innovatief model. De R16 was namelijk een hatchback en dat was anno 1965 uiterst ongebruikelijk. Sterker zelfs, de R16 kun je zien als de eerste succesvolle hatchback ooit. Bovendien werd de R16 geprezen om zijn comfort en rijgedrag. Dat laatste was vooral te danken aan de betrekkelijk ver naar achteren geplaatste motor, die achter de versnellingsbak lag. Een lay-out die sleutelen aan de R16 wel ingewikkeld kon maken, maar de wegligging ten goede kwam.

Waren er meer zaken aan de R16 waarin Renault lekker eigenwijs te werk was gegaan? Jazeker: de afstand tussen het voor- en achterwiel verschilt per kant. Zo is de wielbasis aan de linkerkant maar liefst 7 cm langer dan aan de rechterkant. Daarin stond de R16 overigens niet alleen bij Renault. Zo had onder meer de R4 ook een ongelijke wielbasis, alleen was het verschil tussen beide kanten kleiner dan bij de R16.

Hoewel Renault dankzij dat alles hoge ogen gooide met de R16, bleek-ie helaas niet helemaal voor de eeuwigheid gemaakt. Dat wil zeggen; roesten konden ze net als veel andere auto's uit die tijd wel. Er kwamen dus wel veel R16's op de weg, maar ze verdwenen ook relatief snel weer. Het spotten van Renaults 16 is daarom al geruime tijd best bijzonder en we zien ze bijna nooit terug in het topic op ons forum. Daar kwam vandaag verandering in, toen Louisz de auto er deelde, met aanvullend meer foto's op zijn Flickr-account.

We hebben hier een R16 voor ons die afgelopen juni Abraham heeft gezien. Voor een toch alweer 50 jaar oude auto staat-ie er nog knap bij, dat terwijl de R16 al in 1986 naar ons soms toch behoorlijk vochtige landje kwam. Hier is iemand zuinig op geweest. Lange tijd ook, want van 1986 tot 2020 bivakkeerde de R16 bij de eigenaar die 'm importeerde. Nu is-ie bij zijn tweede Nederlandse baasje, die 'm hopelijk net zo zal koesteren.