Remkrachtoverbrenging – Cornelis schetst

Bij een beetje SUV krijgen de voorwielen tijdens een noodstop al snel meer dan 3000 Nm aan remmoment voor hun kiezen. En dat terwijl de kracht op het rempedaal overeenkomt met pak ‘m beet 50 kg. Om van die bescheiden pedaalkracht tot serieuze remkrachten te komen moet er ergens in het remsysteem een flinke opwaardering plaatsvinden. Dat klinkt ingewikkeld, maar is dat ook zo?

Bij een noodstop kan de vertraging al snel oplopen tot 1 g. Hierbij duikt de auto enigszins naar voren en zijn het daardoor vooral de voorwielen die voor de grote remwerking moeten zorgen. Hoe zwaarder de auto, hoe groter de krachten. Die remkrachten werken rond het middelpunt van het wiel zodat een moment ontstaat. Bij een lijvige SUV gaat het dan om remmomenten die de voorwielen samen moeten verwerken van pak ‘m beet 3.000 tot 3.500 Nm. Dat moment ontstaat doordat de remblokken tegen de schijven gedrukt worden. Hoe groter de schijf hoe makkelijker de remblokken het hebben. Desalniettemin wordt een remschijf bij een noodstop door de blokken ingeklemd met een kracht die kan oplopen tot 10.000 N.

De blokken drukken niet vanzelf tegen de schijven. Het begint allemaal met een trap op het rempedaal. En hoe goed je ook je best doet, ten opzichte van de kracht waarmee de blokken tegen een schijf duwen, de kracht op het rempedaal is vrij bescheiden. Doorgaans gaat het om zo’n 500 N (om het tastbaar te maken: dat komt overeen met ongeveer 50 kg), iedereen moet tenslotte zo’n auto stil kunnen zetten. Al direct bij het pedaal begint het opwaarderen van de kracht, dit als gevolg van de hefboomwerking van het pedaal. Daarna volgt er een rembekrachtiging, dat gebeurt steeds vaker met een elektromotor maar we zien ook nog steeds vacuümbekrachtigers. Vervolgens worden de krachten van het pedaal en de rembekrachtiger in de hoofdremcilinder omgezet in hydraulische druk. Hier speelt het oppervlak van de zuiger een rol, althans in verhouding tot het oppervlak van de zuiger(s) in de remklauw. Hoe groter dat oppervlak van de zuiger in de remklauw ten opzichte van de zuiger in de hoofdremcilinder, hoe meer de kracht vergroot wordt. En die kracht is de kracht waarmee de blokken tegen de remschijf gedrukt worden.

Overigens heeft het geen zin om de krachten veel verder op te voeren. De kans bestaat dat de remkrachten banden aan de banden groter worden dan er op basis van de wrijving met het wegdek overgebracht kunnen worden, waarna de band slipt en het wiel blokkeert.