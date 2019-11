Reistijdverlies Nederlandse wegen groeit flink komende jaren

We vernamen vandaag al dat het kabinet de maximumsnelheid op de snelwegen verlaagt, maar daarmee houdt het slechte nieuws niet op. Volgens het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid verliezen we de komende jaren per afgelegde kilometer flink meer tijd.

Dat de economische crisis alweer even achter ons ligt, merken we ook op 's lands wegen. Het is weer erg druk en vooral deze maand verliezen veel forensen kostbare reistijd. De komende jaren wordt het er helaas niet beter op, zo is de verwachting van het KiM. Het instituut berekende voor het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat hoe het er de komende jaren aan toe zal gaan en kwam tot de schokkende conclusie dat we op de Nederlandse hoofdwegen in 2024 per afgelegde kilometer 14 procent meer tijd verliezen.

Dat is vooral toe te schrijven aan een verdere groei van de verkeersdrukte in Nederland. Het KiM verwacht een toename van het wegverkeer van 5 procent (alle wegen bij elkaar) tot in 2024. Er worden de komende jaren weliswaar diverse wegen verbreed dan wel nieuw aangelegd, maar volgens het instituut kan dat de toename van het verkeer slechts voor een deel opvangen. Onderaan de streep wordt het dus nog krapper op de wegen en dus verliezen we meer tijd. Vooral op de rijkswegen wordt het aanzienlijk drukker. Daar verwacht het instituut 8 procent meer verkeer in 2024.