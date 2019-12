Registraties Audi E-tron gaan door het dak

Begin deze maand kopten we nog dat Audi slim ging inspelen op het feit dat leaseauto’s alleen nog dit jaar over de eerste €50.000 van de nieuwwaarde slechts 4 procent bijtelling moet worden betaald. De importeur zou de hand hebben gelegd op extra E-trons, maar hoeveel dat er waren werd niet bekend gemaakt. Uit cijfers van kentekenradar.nl blijkt dat het er niet zomaar een paar exemplaren zijn, want deze maand werden in een klap meer dan 2.000 E-trons geregistreerd. Een opmerkelijk aantal, want het gemiddeld lag dit jaar tot december op maandelijks slechts 101 exemplaren. Eind vorig jaar, toen de bijtelling nog gunstiger was, registreerde Audi ook nog ‘maar’ 170 E-trons.

Vooral vorige week was het bij de RDW druk met E-trons, met vrijdag als hoogtepunt met 433 geregistreerde E-trons. Zaterdag klopte Audi nog eens 335 keer aan met een hagelnieuwe Audi. Het merendeel van de geregistreerde auto’s heeft een grijze lakkleur (38,7 procent), gevolgd door zwart (36,5 procent) en blauw (18 procent). De totale teller staat nu op 3.300 exemplaren.

Audi zou zowel extra exemplaren van de E-tron 50 als de 55 naar ons land halen. De basisprijzen liggen tussen de € 71.900 en € 84.100. Volgens Kentekenradar is de E-tron de op één na populairste auto van deze maand. De absolute nummer één is de Tesla Model 3. Daarvan wist Tesla, hou je vast, tot nu toe deze maand alleen al 11.118 exemplaren te registreren. Die totale teller staat ondertussen op de 29.032 exemplaren. Na de E-tron volgt de Kona als populairste auto van deze maand met 840 registraties. Van de Model S werden gemiddeld gezien tot nu toe in december ook meer exemplaren geregistreerd: 226 stuks. De Model X werd in deze laatste maand tot nu toe 174 keer op kenteken gezet.